Гладков обсудил с федеральным министром ЖКХ реконструкцию очистных сооружений региона

Posted 10 февраля, 17:11
Published 10 февраля, 17:11
Modified 10 февраля, 17:13
Updated 10 февраля, 17:13
В первую очередь чиновники обсудили реконструкцию очистных сооружений, расположенных в Губкине, Старом Осколе и Белгороде по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их ремонт позволит улучшить качество работы и увеличить пропускную способность.
Также предполагается применение современных технологий в строительстве повреждённых из-за атак ВСУ детских садов, школ и больниц. Реконструкция с применением новых материалов и методов позволит в краткие сроки закончить работы и улучшить качество объектов.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт в многоквартирных домах: на сегодняшний день удалось отремонтировать жильё для 4 254 семей. Ещё 3 526 семей получили новые дома. Всего удалось обновить 119 МКД и четыре котельной.
Власти планируют провести капитальный ремонт объектов ЖКХ, а благодаря Фонду национального благосостояния продолжают улучшать коммунальную инфраструктуру.