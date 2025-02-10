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Posted 10 февраля, 17:11

Published 10 февраля, 17:11

Modified 10 февраля, 17:13

Updated 10 февраля, 17:13

Фото со встречи губернатора и министра строительства и ЖКХ России

Гладков обсудил с федеральным министром ЖКХ реконструкцию очистных сооружений региона

10 февраля 2025, 17:11
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Фото со встречи губернатора и министра строительства и ЖКХ России
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Хорошие новости
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков встретился с федеральным министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным. Главное со встречи — в материале Бел.Ру.

В первую очередь чиновники обсудили реконструкцию очистных сооружений, расположенных в Губкине, Старом Осколе и Белгороде по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их ремонт позволит улучшить качество работы и увеличить пропускную способность.

Также предполагается применение современных технологий в строительстве повреждённых из-за атак ВСУ детских садов, школ и больниц. Реконструкция с применением новых материалов и методов позволит в краткие сроки закончить работы и улучшить качество объектов.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт в многоквартирных домах: на сегодняшний день удалось отремонтировать жильё для 4 254 семей. Ещё 3 526 семей получили новые дома. Всего удалось обновить 119 МКД и четыре котельной.

Власти планируют провести капитальный ремонт объектов ЖКХ, а благодаря Фонду национального благосостояния продолжают улучшать коммунальную инфраструктуру.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Инфраструктура#Белгород#Вячеслав Гладков#Восстановительные работы#Хорошие новости
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