Дни безопасности проведут в белгородских школах. Что это и для чего?

Posted 10 февраля, 06:21
Published 10 февраля, 06:21
Modified 10 февраля, 06:23
Updated 10 февраля, 06:23
На протяжении четырёх дней, с 10 по 14 февраля, в средних образовательных учреждениях Белгородской области будут проводить дни безопасности. Школьников научат правильному поведению в стрессовых ситуациях, которые могут возникнуть из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе.
Проводить контрольные мероприятия будут более 70 специалистов, среди которых педагоги, спасатели и фельдшеры. Они оценят теоретические знания учеников и проверят их на практике.
В конце дней безопасности выберут те школы, где практические занятия были проведены наиболее эффективно. По выявленным проблемам в дальнейшем организуют углублённую работу со школьниками.
«Понимаем, что от того, сформированы ли навыки или нет, у наших детей зачастую зависит их жизнь», — подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков.