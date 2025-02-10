Дни безопасности проведут в белгородских школах. Что это и для чего?

На протяжении четырёх дней, с 10 по 14 февраля, в средних образовательных учреждениях Белгородской области будут проводить дни безопасности. Школьников научат правильному поведению в стрессовых ситуациях, которые могут возникнуть из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе.