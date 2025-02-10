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Posted 10 февраля, 06:21

Published 10 февраля, 06:21

Modified 10 февраля, 06:23

Updated 10 февраля, 06:23

Правилам безопасности школьников обучали и раньше

Дни безопасности проведут в белгородских школах. Что это и для чего?

10 февраля 2025, 06:21
Фото: 1MI. Правилам безопасности школьников обучали и раньше

Гладков анонсировал дни безопасности в белгородских школах

Сюжет
Школа
Во всех школах приграничного региона проведут дни безопасности, во время которых детей научат правильному поведению в напряжённых ситуациях.

На протяжении четырёх дней, с 10 по 14 февраля, в средних образовательных учреждениях Белгородской области будут проводить дни безопасности. Школьников научат правильному поведению в стрессовых ситуациях, которые могут возникнуть из-за неспокойной оперативной обстановки в регионе.

Проводить контрольные мероприятия будут более 70 специалистов, среди которых педагоги, спасатели и фельдшеры. Они оценят теоретические знания учеников и проверят их на практике.

В конце дней безопасности выберут те школы, где практические занятия были проведены наиболее эффективно. По выявленным проблемам в дальнейшем организуют углублённую работу со школьниками.

«Понимаем, что от того, сформированы ли навыки или нет, у наших детей зачастую зависит их жизнь», — подчеркнул глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков: в Белгороде продолжается капремонт образовательных учреждений
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Школа#Белгород#Вячеслав Гладков#Дни безопасности
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