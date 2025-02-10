Что происходит с белгородскими детьми в Ставропольском крае после госпитализации?

Posted 10 февраля, 12:03
Published 10 февраля, 12:03
Modified 10 февраля, 12:03
Updated 10 февраля, 12:03
Пятеро детей из Шебекино Белгородской области, которых ранее госпитализировали в Ессентуках с ротавирусной инфекцией, покинули больницу. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.
Оставшиеся семеро ребят продолжат лечение под наблюдением врачей. Ожидается, что их выпишут к четвергу.
Напомним, что 1 февраля госпитализировали 12 юных спортсменов из Шебекино, которые находились на сборах в Ессентуках. Врачи диагностировали у них инфекцию.