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Posted 10 февраля, 12:03

Published 10 февраля, 12:03

Modified 10 февраля, 12:03

Updated 10 февраля, 12:03

Семь маленьких белгородцев находятся в больнице в Ессентуках

Что происходит с белгородскими детьми в Ставропольском крае после госпитализации?

10 февраля 2025, 12:03
Фото: 1MI. Семь маленьких белгородцев находятся в больнице в Ессентуках

В Ессентуках выписали пятерых белгородских детей

Сюжет
Дети
Остальных выпишут позже на этой неделе.

Пятеро детей из Шебекино Белгородской области, которых ранее госпитализировали в Ессентуках с ротавирусной инфекцией, покинули больницу. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Оставшиеся семеро ребят продолжат лечение под наблюдением врачей. Ожидается, что их выпишут к четвергу.

Напомним, что 1 февраля госпитализировали 12 юных спортсменов из Шебекино, которые находились на сборах в Ессентуках. Врачи диагностировали у них инфекцию.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Больница#Дети#Шебекино#Белгород#Ессентуки#Ротавирус
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