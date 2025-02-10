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Posted 10 февраля, 07:15

Published 10 февраля, 07:15

Modified 10 февраля, 07:15

Updated 10 февраля, 07:15

Не везде в Белгороде хорошо убирают лёд

Белгородка разбила четыре зуба из-за гололёда на тротуарах. Кто возместит лечение?

10 февраля 2025, 07:15
Фото: 1MI. Не везде в Белгороде хорошо убирают лёд

Белгородка из-за падения на скользком тротуаре разбила четыре зуба

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Новости Белгорода
В Белгород пришла зима, однако не для всех это закончилось хорошо. Из-за гололёда одна жительница разбила четыре зуба. Теперь она просит компенсацию лечения.

На прошлой неделе жительница Белгорода шла на работу, но дойти туда так и не смогла: рядом с домом № 5а по улице Шаландина женщина упала. Причиной этого стал толстый слой льда, который ничем не был обработан, утверждает белгородка.

Падение обошлось дорого: помимо ушиба колена, у жительницы разбились четыре передних зуба. Из-за случившегося на место пришлось вызывать скорую, которая отвезла пациентку в травмпункт. Один зуб пришлось удалить, а остальные теперь нужно лечить.

«Кто мне будет возмещать лечение? Целый день потратила на больницы. Результаты осмотров прикладываю. На следующее утро опять было не посыпано», — написала в Сети девушка.
Состояние зубов белгородки после падения на тротуаре
Состояние зубов белгородки после падения на тротуаре. Фото: страница Вячеслава Гладкова

На её обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он извинился перед женщиной, пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал возместить убытки.

«Поручение разобраться, в чьём ведении данный участок находится и на сколько своевременно была выполнена уборка снега и противогололёдная обработка, дал. Безусловно, в подобных ситуациях законом предусмотрен порядок возмещения затрат. Попрошу Вас направить в мой адрес официальное обращение, в нём указать все обстоятельства инцидента, а также приложить копии документов. Сделать это можно через интернет-приёмную», — пояснил градоначальник.
Фото дорожки, на которой белгородка упала
Фото дорожки, на которой белгородка упала. Фото: страница Вячеслава Гладкова
Когда коньки на лёд не праздник, а необходимость: гололёд в городе и что с ним делать
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#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Тротуар#Гололед#Белгород#Валентин Демидов
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