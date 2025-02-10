Белгородка разбила четыре зуба из-за гололёда на тротуарах. Кто возместит лечение?

Posted 10 февраля, 07:15
Published 10 февраля, 07:15
Modified 10 февраля, 07:15
Updated 10 февраля, 07:15
На прошлой неделе жительница Белгорода шла на работу, но дойти туда так и не смогла: рядом с домом № 5а по улице Шаландина женщина упала. Причиной этого стал толстый слой льда, который ничем не был обработан, утверждает белгородка.
Падение обошлось дорого: помимо ушиба колена, у жительницы разбились четыре передних зуба. Из-за случившегося на место пришлось вызывать скорую, которая отвезла пациентку в травмпункт. Один зуб пришлось удалить, а остальные теперь нужно лечить.
«Кто мне будет возмещать лечение? Целый день потратила на больницы. Результаты осмотров прикладываю. На следующее утро опять было не посыпано», — написала в Сети девушка.
На её обращение отреагировал мэр Белгорода Валентин Демидов. Он извинился перед женщиной, пожелал ей скорейшего выздоровления и пообещал возместить убытки.
«Поручение разобраться, в чьём ведении данный участок находится и на сколько своевременно была выполнена уборка снега и противогололёдная обработка, дал. Безусловно, в подобных ситуациях законом предусмотрен порядок возмещения затрат. Попрошу Вас направить в мой адрес официальное обращение, в нём указать все обстоятельства инцидента, а также приложить копии документов. Сделать это можно через интернет-приёмную», — пояснил градоначальник.