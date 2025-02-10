Белгородэнерго напоминает о правилах санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП

Posted 10 февраля, 13:17
Published 10 февраля, 13:17
Modified 10 февраля, 13:19
Updated 10 февраля, 13:19
Ответственность за обрезку законодательно возложена на собственников земельных участков — администрацию, предприятия, организации и владельцев частных домов (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ). Проводить кронирование необходимо только при отключенной линии электропередачи, по графику, согласованному с энергетиками!
Заявку на проведение работ и отключение линии электропередачи можно подать письменно в районе электрических сетей или по телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220.
В непогоду, при сильном ветре ветки плодовых деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП, могут спровоцировать сбои в электроснабжении и отключение целых улиц или даже населенных пунктов. Поэтому владельцы земельных участков обязаны самостоятельно следить за соблюдением охранных зон ЛЭП, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. В пределах таких зон запрещены любые работы, которые препятствуют нормальному обслуживанию и ремонту сетей и угрожают надежному электроснабжению потребителей, в том числе посадка и вырубка деревьев.