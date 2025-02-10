bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 февраля, 13:17

Published 10 февраля, 13:17

Modified 10 февраля, 13:19

Updated 10 февраля, 13:19

Линия электропередачи

Белгородэнерго напоминает о правилах санитарной обрезки деревьев в охранных зонах ЛЭП

10 февраля 2025, 13:17
Фото: 1MI. Линия электропередачи
Сюжет
Новости Белгорода
Филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» напоминает о необходимости соблюдения правил электробезопасности при санитарной обрезке веток вблизи линий электропередачи.

Ответственность за обрезку законодательно возложена на собственников земельных участков — администрацию, предприятия, организации и владельцев частных домов (ст. 210 Гражданского Кодекса РФ). Проводить кронирование необходимо только при отключенной линии электропередачи, по графику, согласованному с энергетиками!

Заявку на проведение работ и отключение линии электропередачи можно подать письменно в районе электрических сетей или по телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220.

В непогоду, при сильном ветре ветки плодовых деревьев, растущих в охранной зоне ЛЭП, могут спровоцировать сбои в электроснабжении и отключение целых улиц или даже населенных пунктов. Поэтому владельцы земельных участков обязаны самостоятельно следить за соблюдением охранных зон ЛЭП, установленных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160. В пределах таких зон запрещены любые работы, которые препятствуют нормальному обслуживанию и ремонту сетей и угрожают надежному электроснабжению потребителей, в том числе посадка и вырубка деревьев.

Обрезка деревьев
Обрезка деревьев. Фото: Белгородэнерго
«Россети Центр» утвердили программу ремонта объектов энергетики Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородэнерго обеспечило электричеством 227 домов социально-незащищенных гражданБелгородэнерго приглашает поучаствовать в олимпиаде школьников Группы «Россети»Белгородэнерго рассказывает, как не стать жертвой мошенников
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика