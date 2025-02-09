За неделю в Белгородской области зафиксировано 15 ДТП, два из них — смертельные

Posted 9 февраля, 12:22
Published 9 февраля, 12:22
Modified 9 февраля, 14:09
Updated 9 февраля, 14:09
По данным ГАИ по Белгородской области, вчера, 8 февраля, зафиксировали две аварии. Одна из них произошла в областном центра на улице Комарова, в без пятнадцати восемь утра. Как стало известно, вредитель
42-летний белгородец, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, задним ходом выезжал со двора своего дома и сбил 83-летнюю бабушку.
Второе ДТП — в Старом Осколе в мкр Южный. Оно произошло уже вечером, около 20:00. 52-летний мужчина, сидевший за рулём Lada Vesta, не уступил дорогу на при повороте 15-летнему подростку на мопеде «Альфа Sport», транспортные средства столкнулись
Также согласно данным постов Telegram-канала автоинспекции, за прошедшую неделю, с 3 февраля по 9 февраля, в Белгородской области зафиксировано как минимум 15 аварий. Наибольшее их количество произошло в понедельник — это как минимум 4 ДТП.
По предварительным данным, вчера около 01 часа 45 минут в Яковлевском МО, на 18-летний водитель, управляя автомобилем «Богдан 2110», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево
Самая страшная авария за долгое время в Белгороде произошла в пятницу в районе между часом и двумя часами ночи. ДТП стало смертельным. Фельдшер Ольга погибла на месте, Марина поступила в горбольницу №2 в коме, но спасти её не удалось. Ранения получили водитель скорой, трое пассажиров BMW, которая влетела в карету скорой. Двое из них уже пришли в сознание, другой — коме.
Ещё одно смертельное ДТП произошло в Яковлевском округе на 3-ем км дороги «Бутово — Курская Дуга» — Луханино — Алексеевка», скончался водитель авто «Богдан 2110», превысивший скорость и неисправившийся с управлением.