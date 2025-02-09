За неделю в Белгородской области зафиксировано 15 ДТП, два из них — смертельные

Самая страшная авария за долгое время в Белгороде произошла в пятницу в районе между часом и двумя часами ночи. ДТП стало смертельным. Фельдшер Ольга погибла на месте, Марина поступила в горбольницу №2 в коме, но спасти её не удалось. Ранения получили водитель скорой, трое пассажиров BMW, которая влетела в карету скорой. Двое из них уже пришли в сознание, другой — коме.