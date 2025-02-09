bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 12:22

Published 9 февраля, 12:22

Modified 9 февраля, 14:09

Updated 9 февраля, 14:09

Аварии

За неделю в Белгородской области зафиксировано 15 ДТП, два из них — смертельные

9 февраля 2025, 12:22
Фото: 1MI. Аварии

В Белгородской области региональная ГАИ сообщает о 15 авария за неделю

Сюжет
ДТП
Вчера в Белгородской области зарегистрировали две аварии, а за прошедшую неделю по региону — как минимум 15. Включая трагедию со скорой, зафиксировано два смертельных ДТП в регионе.

По данным ГАИ по Белгородской области, вчера, 8 февраля, зафиксировали две аварии. Одна из них произошла в областном центра на улице Комарова, в без пятнадцати восемь утра. Как стало известно, вредитель

42-летний белгородец, управляя автомобилем Mitsubishi Carisma, задним ходом выезжал со двора своего дома и сбил 83-летнюю бабушку.

Видео: Госавтоинспекция Белгородской области. Несчастный случай в Белгороде на улице Комарова

Второе ДТП — в Старом Осколе в мкр Южный. Оно произошло уже вечером, около 20:00. 52-летний мужчина, сидевший за рулём Lada Vesta, не уступил дорогу на при повороте 15-летнему подростку на мопеде «Альфа Sport», транспортные средства столкнулись

Видео: Госавтоинспекция Белгородской области. Авария в Старом Осколе с участием подростка

Также согласно данным постов Telegram-канала автоинспекции, за прошедшую неделю, с 3 февраля по 9 февраля, в Белгородской области зафиксировано как минимум 15 аварий. Наибольшее их количество произошло в понедельник — это как минимум 4 ДТП.

По предварительным данным, вчера около 01 часа 45 минут в Яковлевском МО, на 18-летний водитель, управляя автомобилем «Богдан 2110», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим наездом на дерево

Самая страшная авария за долгое время в Белгороде произошла в пятницу в районе между часом и двумя часами ночи. ДТП стало смертельным. Фельдшер Ольга погибла на месте, Марина поступила в горбольницу №2 в коме, но спасти её не удалось. Ранения получили водитель скорой, трое пассажиров BMW, которая влетела в карету скорой. Двое из них уже пришли в сознание, другой — коме.

Ещё одно смертельное ДТП произошло в Яковлевском округе на 3-ем км дороги «Бутово — Курская Дуга» — Луханино — Алексеевка», скончался водитель авто «Богдан 2110», превысивший скорость и неисправившийся с управлением.

«Гаджимурадова пытаются оправдать»: представитель диаспоры о ночном ДТП в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Укрывать не будут»: новые подробности смертельной аварии со скорой в Белгороде«Сказали, что мама погибла»: родные погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров о трагедииБелгородец поделился кадрами последствий смертельной аварии: видео с места ДТП
#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Россия#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика