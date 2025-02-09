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Posted 9 февраля, 13:47

Published 9 февраля, 13:47

Modified 9 февраля, 14:08

Updated 9 февраля, 14:08

Обстрел ВСУ от 9 февраля

В результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе пострадал мужчина

9 февраля 2025, 13:47
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Обстрел ВСУ от 9 февраля

Белгородца ранило осколками при атаке дрона на авто в Шебекинском округе

Сюжет
Новости Белгорода
В результате обстрела ВСУ пострадал мирный житель в Шебекинском округе. Дрон атаковал автомобиль, ещё два авто повреждены в Валуйском округе, есть другие разрушения.

Согласно оперативным данным, со стороны Украины произошёл обстрел, есть пострадавший.

В Шебекинском округе дрон атаковал БПЛА двигавшееся по дороге авто. В этот момент в салоне машине находился мирный житель. Это произошло в Белянке. Приехавшие на место происшествия медики на данный момент доставляют его облбольниу Белгорода.

Предварительно у него зафиксированы осколочное ранения лица, также диагностирована баротравма.

Кроме того, под атаку попал Валуйский округ. Целью FPV-дрона ВСУ стал посёлок Уразово. Обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения. Так, повреждены оказались два автомобиля местных жителей и коммерческий объект. В нём разбиты витрины. Пострадал ещё один коммерческий объект. Там зафиксированы повреждения навеса и техоборудования. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Пострадавшее авто, в котором находился раненый
Пострадавшее авто, в котором находился раненый. Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Вчера при очередном обстреле также пострадало транспортное средство и ранен его водитель. Это произошло в Валуйском округе.

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