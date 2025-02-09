В результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе пострадал мужчина

Кроме того, под атаку попал Валуйский округ. Целью FPV-дрона ВСУ стал посёлок Уразово. Обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения. Так, повреждены оказались два автомобиля местных жителей и коммерческий объект. В нём разбиты витрины. Пострадал ещё один коммерческий объект. Там зафиксированы повреждения навеса и техоборудования. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.