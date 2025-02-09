В результате атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе пострадал мужчина

Posted 9 февраля, 13:47
Published 9 февраля, 13:47
Modified 9 февраля, 14:08
Updated 9 февраля, 14:08
Согласно оперативным данным, со стороны Украины произошёл обстрел, есть пострадавший.
В Шебекинском округе дрон атаковал БПЛА двигавшееся по дороге авто. В этот момент в салоне машине находился мирный житель. Это произошло в Белянке. Приехавшие на место происшествия медики на данный момент доставляют его облбольниу Белгорода.
Предварительно у него зафиксированы осколочное ранения лица, также диагностирована баротравма.
Кроме того, под атаку попал Валуйский округ. Целью FPV-дрона ВСУ стал посёлок Уразово. Обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения. Так, повреждены оказались два автомобиля местных жителей и коммерческий объект. В нём разбиты витрины. Пострадал ещё один коммерческий объект. Там зафиксированы повреждения навеса и техоборудования. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Вчера при очередном обстреле также пострадало транспортное средство и ранен его водитель. Это произошло в Валуйском округе.