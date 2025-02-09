Спустя неделю организаторы забрали из белгородского ТРЦ сбежавшего с выставки кота

Организаторы выставки отреагировали на видео и заявили, что и правда Лаки на месте нет. По их словам, тот спрятался при переезде среди стройматериалов, отделки и других подобных вещей, скрывшись в достаточно большом помещении. Также девушка написала, что с ориенталом остались некоторые из сотрудников, которые ждали, когда выйдет проголодавшийся кот, почуяв запах еды. Однако, как говорится, план пошёл не по плану, т. к. первыми его нашли белгородцы, приходившие в торговый центр и его сотрудники, поэтому голодным котик не был и выходить из своих «лабиринтов» не собирался.