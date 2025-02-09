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Posted 9 февраля, 09:37

Published 9 февраля, 09:37

Modified 9 февраля, 10:03

Updated 9 февраля, 10:03

В торговом центре Белгорода потеряли кота

Спустя неделю организаторы забрали из белгородского ТРЦ сбежавшего с выставки кота

9 февраля 2025, 09:37
Фото: 1MI. В торговом центре Белгорода потеряли кота

Сотрудники выставки кошек забрали сбежавшего кота из ТЦ Белгорода спустя неделю

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Новости Белгорода
После выставки кошек в Белгороде кот остался в павильоне, где его кормили посетители и сотрудники «СитиМолла». Как заявили сотрудники выставки, тот сбежал и спрятался, а также, что Лаки не был один и его пытались поймать организаторы. Администрация ТЦ, заявляют некоторые, никого не пускала к коту.

В конце декабря по 2 февраля в Белгороде открылась выставка хвостатых под названием «Супер Кошки». Выехали сотрудники, участники и реквизит из «СитиМолла» аж неделю назад. Однако неполным составом. Как оказалось, кот породы ориентал остался в зале один без возможности выбраться из помещения. Чтобы он не голодал, Лаки через щель кормили посетители ТРЦ. Недавно видеозапись с этим распространилась в сети и разошлась по местным медиа, благодаря неравнодушным.

Организаторы выставки отреагировали на видео и заявили, что и правда Лаки на месте нет. По их словам, тот спрятался при переезде среди стройматериалов, отделки и других подобных вещей, скрывшись в достаточно большом помещении. Также девушка написала, что с ориенталом остались некоторые из сотрудников, которые ждали, когда выйдет проголодавшийся кот, почуяв запах еды. Однако, как говорится, план пошёл не по плану, т. к. первыми его нашли белгородцы, приходившие в торговый центр и его сотрудники, поэтому голодным котик не был и выходить из своих «лабиринтов» не собирался.

Одна из белгородок сообщила, что животное якобы остаётся на холоде, а администрация «СитиМолла» в помещение никого не пускала. Полная история известна только самим её участникам, а на данный момент Лаки уже добрался до дома.

Видео: Блэтгород. Видео с забытым ориенталом

Подобные выставки животных часто вызывают у людей вопросы и беспокойство за братьев наших меньших. Так, год назад в редакцию Бел.Ру написала читательница, прикрепив фото котов и кошек с ещё действовавшей тогда выставки «Мурляндия». По её словам, животные там были голодные, дрались за еду, имели проблемы со здоровьем и т. д. Журналистка Бел.Ру побывала на месте и провела «тайное расследование». Выводы оказались неоднозначные.

Почему белгородцы жалуются на «Мурляндию» и как кошкам живётся там на самом деле?
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