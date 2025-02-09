Спустя неделю организаторы забрали из белгородского ТРЦ сбежавшего с выставки кота

Posted 9 февраля, 09:37
Published 9 февраля, 09:37
Modified 9 февраля, 10:03
Updated 9 февраля, 10:03
В конце декабря по 2 февраля в Белгороде открылась выставка хвостатых под названием «Супер Кошки». Выехали сотрудники, участники и реквизит из «СитиМолла» аж неделю назад. Однако неполным составом. Как оказалось, кот породы ориентал остался в зале один без возможности выбраться из помещения. Чтобы он не голодал, Лаки через щель кормили посетители ТРЦ. Недавно видеозапись с этим распространилась в сети и разошлась по местным медиа, благодаря неравнодушным.
Организаторы выставки отреагировали на видео и заявили, что и правда Лаки на месте нет. По их словам, тот спрятался при переезде среди стройматериалов, отделки и других подобных вещей, скрывшись в достаточно большом помещении. Также девушка написала, что с ориенталом остались некоторые из сотрудников, которые ждали, когда выйдет проголодавшийся кот, почуяв запах еды. Однако, как говорится, план пошёл не по плану, т. к. первыми его нашли белгородцы, приходившие в торговый центр и его сотрудники, поэтому голодным котик не был и выходить из своих «лабиринтов» не собирался.
Одна из белгородок сообщила, что животное якобы остаётся на холоде, а администрация «СитиМолла» в помещение никого не пускала. Полная история известна только самим её участникам, а на данный момент Лаки уже добрался до дома.
Подобные выставки животных часто вызывают у людей вопросы и беспокойство за братьев наших меньших. Так, год назад в редакцию Бел.Ру написала читательница, прикрепив фото котов и кошек с ещё действовавшей тогда выставки «Мурляндия». По её словам, животные там были голодные, дрались за еду, имели проблемы со здоровьем и т. д. Журналистка Бел.Ру побывала на месте и провела «тайное расследование». Выводы оказались неоднозначные.