Смертельные ДТП, раненые белгородцы и забытый кот: что произошло за день?

Posted 9 февраля, 15:03
Published 9 февраля, 15:03
Modified 9 февраля, 15:05
Updated 9 февраля, 15:05
Вчера редакции Бел.Ру Набигулла Багамаев, являющийся председателем региональной «Ассамблеи народов России», заявил, что диаспор не встанет на защиту виновного в смерти двух белгородок, работавших фельдшерами. По его словам, что этот человек должен понести наказание за содеянное. Также, по его словам, как заявляли, Иса Абдурашидов не был в тот момент за рулём BMW X7, принадлежавшего Рамазану Гаджимурадову, который прибыл в городм из Мурманска, где живёт на ПМЖ. Владелец авто, говорит Багамаев, и управлял им в тот момент, что видно по фото, сделанным Абдурашидовым, и видеозаписи, где Гаджимурадов вёл автомобиль.
После представитель диаспоры снова написал в редакцию Бел.Ру, сообщив на этот раз, что нашлись те, кто встал на защиту «главного подозреваемого», оправдывая его там, что за рулём его не было, несмотря на, по словам Набигуллы Багамаева, очевидные доказательства.
Вместе с тем на уходящей неделе, автоинспекция Белгородской области в своих соцсетях выложила как минимум 15 сообщений о ДТП с на территории региона, произошедших на территории региона. В нескольких из них участвовали подростки и маленькие дети. Кроме того, в период с 3 февраля по 9 февраля произошла ещё одна смертельная авария, в которой погиб мужчина.
Также водители их авто получают травмы и повреждения при атаках ВСУ. Так, вчера в Валуйском округе пострадал водитель грузовика. Сегодня ВСУ вновь атаковали авто. Пострадал мужчина, его отправили в областную клиническую больницу.
Продолжая тему аварий — сегодня на пересечении Костюкова и улицы Щорса произошло ДТП с участием велосипедиста. Белгородские медиа делятся фотографиями с места происшествия, однако подробностей о произошедшем нет.
Неделю назад в ТРЦ закончилась выставка кошек, которая открылась ещё 26 декабря. На данный момент сотрудники и четверолапые находятся в Орле. Однако работники торгового центра и его посетители жаловались на то, что одного из «труппы» забыли в закрытом павильоне «на холоде и без еды». Кота зовут Лаки, он породы ориентал. Всё это время неравнодушные подкармливали животное. Забрали организаторы выставки его только сегодня.
Согласно их словам, Лаки спрятался, когда все собирали вещи и подготавливали пушистиков к поездке. Также заявили, что всё это время рядом с ним были одни из сотрудников, которые ждали, когда ориентал покажется, поведясь на ловушки с кормом. Организатор сообщила, что белгородцы кормили кота, поэтому на приманку он не реагировал и его так долго не могли забрать.