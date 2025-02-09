Смертельные ДТП, раненые белгородцы и забытый кот: что произошло за день?

Вчера редакции Бел.Ру Набигулла Багамаев, являющийся председателем региональной «Ассамблеи народов России», заявил, что диаспор не встанет на защиту виновного в смерти двух белгородок, работавших фельдшерами. По его словам, что этот человек должен понести наказание за содеянное. Также, по его словам, как заявляли, Иса Абдурашидов не был в тот момент за рулём BMW X7, принадлежавшего Рамазану Гаджимурадову, который прибыл в городм из Мурманска, где живёт на ПМЖ. Владелец авто, говорит Багамаев, и управлял им в тот момент, что видно по фото, сделанным Абдурашидовым, и видеозаписи, где Гаджимурадов вёл автомобиль.