Почти 14 тыс повреждено: на восстановление авто белгородцев потратили 2,5 млрд рублей

Posted 9 февраля, 06:47
Published 9 февраля, 06:47
Modified 9 февраля, 06:57
Updated 9 февраля, 06:57
По словам Вячеслава Гладкова, начиная с 24 февраля 2022 года, в результате атак ВСУ повреждено или полностью уничтожено 13,9 тысяч транспортных средств. Губернатор отметил, что за это время восстановить удалось 13,3 тысячи автомобилей, а в процессе ремонта находятся ещё 600 единиц. Общая стоимость восстановительных работ составила 2,5 миллиарда рублей.
Он также добавил, что значительная часть времени уходит на проведение тщательной проверки и получение заключения от независимых экспертов. Кроме того, существует нехватка таких специалистов, но тем не менее, было обещано завершить работы в кратчайшие сроки.
Вчера в Валуйском округе беспилотник ВСУ атаковал грузовик, в котором находился человек. Согласно официальным данным, мужчина получил различные ранения. В том числе лица и рук. Также при обстрелах пострадали два авто в Уразово.