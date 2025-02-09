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Posted 9 февраля, 06:47

Published 9 февраля, 06:47

Modified 9 февраля, 06:57

Updated 9 февраля, 06:57

Последствия атаки ВСУ

Почти 14 тыс повреждено: на восстановление авто белгородцев потратили 2,5 млрд рублей

9 февраля 2025, 06:47
Фото: 1MI. Последствия атаки ВСУ

За время проведения СВО восстановили 13,3 тыс авто белгородцев на сумму 2,5 млрд

Сюжет
Автомобили
С 2022 года при атаках ВСУ пострадали 13,9 тыс авто. 13,3 тыс восстановлены — на сумму 2,5 млрд рублей, но работа над 600 автомобилями продолжается.

По словам Вячеслава Гладкова, начиная с 24 февраля 2022 года, в результате атак ВСУ повреждено или полностью уничтожено 13,9 тысяч транспортных средств. Губернатор отметил, что за это время восстановить удалось 13,3 тысячи автомобилей, а в процессе ремонта находятся ещё 600 единиц. Общая стоимость восстановительных работ составила 2,5 миллиарда рублей.

Он также добавил, что значительная часть времени уходит на проведение тщательной проверки и получение заключения от независимых экспертов. Кроме того, существует нехватка таких специалистов, но тем не менее, было обещано завершить работы в кратчайшие сроки.

Вчера в Валуйском округе беспилотник ВСУ атаковал грузовик, в котором находился человек. Согласно официальным данным, мужчина получил различные ранения. В том числе лица и рук. Также при обстрелах пострадали два авто в Уразово.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Автомобили#Новости Белгорода#Белгород#Восстановление#ВСУ#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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