На пересечении Щорса и Костюкова в Белгороде могла произойти авария с велосипедистом

В мае 2024 года в региональном УМВД сообщили, что с участием велосипедистов за три года зафиксировано более шести десятков несчастных случаев. Это как минимум 26 случаев за 2022 года и 30 ДТП в 2023 году. За первые полгода 2024 года насчитывалось восемь аварий, в которых фиксировались пятеро пострадавших. Также двое белгородцев погибли, четверо получили ранения.