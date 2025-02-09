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Posted 9 февраля, 11:28

Published 9 февраля, 11:28

Modified 9 февраля, 13:13

Updated 9 февраля, 13:13

Авария с участием велосипедиста

На пересечении Щорса и Костюкова в Белгороде могла произойти авария с велосипедистом

9 февраля 2025, 11:28
Фото: 1MI. Авария с участием велосипедиста

Белгородские медиа распространяют фото возможной аварии с участием велосипедиста

Сюжет
ДТП
Сегодня днём в Белгороде по Щорса мог произошёл несчастный случай. Подробности происшествия неизвестны.

Белгородские медиа пишут о том, что сегодня, 9 февраля, произошла авария с участием велосипедиста. Судя по фото, случилось это днём на повороте с Щорса на Костюкова.

На фотографии видно лежащий на земле велосипед и специальный стоп-знак, расположенный рядом. Самого хозяина двухколёсного транспорта на фото нет. Подробности на данный момент неизвестны.

Предположительная авария на пересечении Щорса и Костюкова
Предположительная авария на пересечении Щорса и Костюкова. Фото: Авто Белгород

В мае 2024 года в региональном УМВД сообщили, что с участием велосипедистов за три года зафиксировано более шести десятков несчастных случаев. Это как минимум 26 случаев за 2022 года и 30 ДТП в 2023 году. За первые полгода 2024 года насчитывалось восемь аварий, в которых фиксировались пятеро пострадавших. Также двое белгородцев погибли, четверо получили ранения.

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