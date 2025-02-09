На пересечении Щорса и Костюкова в Белгороде могла произойти авария с велосипедистом

Posted 9 февраля, 11:28
Published 9 февраля, 11:28
Modified 9 февраля, 13:13
Updated 9 февраля, 13:13
Белгородские медиа пишут о том, что сегодня, 9 февраля, произошла авария с участием велосипедиста. Судя по фото, случилось это днём на повороте с Щорса на Костюкова.
На фотографии видно лежащий на земле велосипед и специальный стоп-знак, расположенный рядом. Самого хозяина двухколёсного транспорта на фото нет. Подробности на данный момент неизвестны.
В мае 2024 года в региональном УМВД сообщили, что с участием велосипедистов за три года зафиксировано более шести десятков несчастных случаев. Это как минимум 26 случаев за 2022 года и 30 ДТП в 2023 году. За первые полгода 2024 года насчитывалось восемь аварий, в которых фиксировались пятеро пострадавших. Также двое белгородцев погибли, четверо получили ранения.