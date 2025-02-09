«Гаджимурадова пытаются оправдать»: представитель диаспоры о ночном ДТП в Белгороде

Руководитель Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Набигулла Багамаев, связавшись с Бел.Ру сделал заявление о том, что местные соотечественники не собираются прикрывать виновных в аварии, а будут сотрудничать с правоохранителями. Багамаев утверждает, что в момент трагического ДТП за рулём находился Рамазан Гаджимурадов, владелец транспортного средства, а не Иса Абдурашидов, как первоначально сообщали. В подтверждение своей версии он предоставил фотографию, сделанную Абдурашидовым с пассажирского сиденья сзади, на которой виден Гаджимурадов. Кроме того, Багамаев сообщил, что третий участник инцидента и сам Гаджимурадова, действительно являются военнослужащими.