«Гаджимурадова пытаются оправдать»: представитель диаспоры о ночном ДТП в Белгороде

Posted 9 февраля, 07:40
Published 9 февраля, 07:40
Modified 9 февраля, 08:32
Updated 9 февраля, 08:32
Руководитель Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Набигулла Багамаев, связавшись с Бел.Ру сделал заявление о том, что местные соотечественники не собираются прикрывать виновных в аварии, а будут сотрудничать с правоохранителями. Багамаев утверждает, что в момент трагического ДТП за рулём находился Рамазан Гаджимурадов, владелец транспортного средства, а не Иса Абдурашидов, как первоначально сообщали. В подтверждение своей версии он предоставил фотографию, сделанную Абдурашидовым с пассажирского сиденья сзади, на которой виден Гаджимурадов. Кроме того, Багамаев сообщил, что третий участник инцидента и сам Гаджимурадова, действительно являются военнослужащими.
Позднее, связавшись с Бел.Ру повторно, Багамаев рассказал о попытках опровержения этой информации. По его словам, некоторые люди утверждают, что тренер из Мурманска якобы не управлял автомобилем, что противоречит первоначальным заявлениям.
«Преступника Гаджимурадова, убившего двух русских матерей-врачей, пытаются оправдать, заявляя, что он не был за рулём».
8 февраля в Белгороде появились новости о смертельном ДТП, в котором погибли сотрудницы скорой — Марины Паровышник и Ольга Любимова.