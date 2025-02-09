bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 07:40

Published 9 февраля, 07:40

Modified 9 февраля, 08:32

Updated 9 февраля, 08:32

Видео из салона BMW в ночь смертельного ДТП в Белгороде

«Гаджимурадова пытаются оправдать»: представитель диаспоры о ночном ДТП в Белгороде

9 февраля 2025, 07:40
Фото: bel.ru. Видео из салона BMW в ночь смертельного ДТП в Белгороде

Появились новые заявления и видео, снятые перед смертельной аварией в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Набигулла Багамаев сообщил, что некоторые, по его словам, предпринимают попытки опровергнуть вину Гаджимурадова, утверждая, что он не управлял автомобилем, хотя видео, по его словам, подтверждает обратное.

Руководитель Совета Белгородского регионального отделения «Ассамблеи народов России» Набигулла Багамаев, связавшись с Бел.Ру сделал заявление о том, что местные соотечественники не собираются прикрывать виновных в аварии, а будут сотрудничать с правоохранителями. Багамаев утверждает, что в момент трагического ДТП за рулём находился Рамазан Гаджимурадов, владелец транспортного средства, а не Иса Абдурашидов, как первоначально сообщали. В подтверждение своей версии он предоставил фотографию, сделанную Абдурашидовым с пассажирского сиденья сзади, на которой виден Гаджимурадов. Кроме того, Багамаев сообщил, что третий участник инцидента и сам Гаджимурадова, действительно являются военнослужащими.

Позднее, связавшись с Бел.Ру повторно, Багамаев рассказал о попытках опровержения этой информации. По его словам, некоторые люди утверждают, что тренер из Мурманска якобы не управлял автомобилем, что противоречит первоначальным заявлениям.

«Преступника Гаджимурадова, убившего двух русских матерей-врачей, пытаются оправдать, заявляя, что он не был за рулём».
Видео: bel.ru. Видео из салона BMW

8 февраля в Белгороде появились новости о смертельном ДТП, в котором погибли сотрудницы скорой — Марины Паровышник и Ольга Любимова.

«В состоянии клинической смерти»: в горбольнице Белгорода рассказали о ночном ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
«Укрывать не будут»: новые подробности смертельной аварии со скорой в Белгороде«Сказали, что мама погибла»: родные погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров о трагедииБелгородец поделился кадрами последствий смертельной аварии: видео с места ДТП
#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#Происшествия#Автомобиль#Россия#Новости Белгорода#Мурманск#Белгород#Набигулла Багамаев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика