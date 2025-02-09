Дома и белгородское сельхозпредприятие пострадали после атак дронов ВСУ

Напомним, ранее в Шебекинском округе дрон нанёс удар по автомобилю, который передвигался по дороге. В этот момент внутри машины находился гражданский. Инцидент произошёл в селе Белянка. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые транспортировали пострадавшего в областную больницу.