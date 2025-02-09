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Posted 9 февраля, 16:40

Published 9 февраля, 16:40

Modified 9 февраля, 17:14

Updated 9 февраля, 17:14

Дома и белгородское сельхозпредприятие пострадали после атак дронов ВСУ

Дома и белгородское сельхозпредприятие пострадали после атак дронов ВСУ

9 февраля 2025, 16:40
Фото: Изображение Midjourney.
Атаки произошли в различных муниципалитетах Белгородчины.

Как проинформировал глава Вячеслав Гладков, по предварительным сведениям, пострадавших нет.

В селе Теребрено БПЛА ударил по дому. В итоге в доме пробита крыша и выбиты стёкла. 

В селе Коновалово Волоконовского района дрон сбросил взрывные устройства. Пострадали два дома — повреждено остекление. Кроме того, осколки повредили две машины, находившиеся на территории домовладения.

В шебекинском Муроме FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию, в результате чего повреждены стена и входная группа здания. 

Напомним, ранее в Шебекинском округе дрон нанёс удар по автомобилю, который передвигался по дороге. В этот момент внутри машины находился гражданский. Инцидент произошёл в селе Белянка. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые транспортировали пострадавшего в областную больницу.

По предварительным данным, у мужчины осколочные ранения лица, а также баротравма.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Дом#Предприятие#Белгород#Дрон
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