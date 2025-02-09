Дома и белгородское сельхозпредприятие пострадали после атак дронов ВСУ

Posted 9 февраля, 16:40
Published 9 февраля, 16:40
Modified 9 февраля, 17:14
Updated 9 февраля, 17:14
Как проинформировал глава Вячеслав Гладков, по предварительным сведениям, пострадавших нет.
В селе Теребрено БПЛА ударил по дому. В итоге в доме пробита крыша и выбиты стёкла.
В селе Коновалово Волоконовского района дрон сбросил взрывные устройства. Пострадали два дома — повреждено остекление. Кроме того, осколки повредили две машины, находившиеся на территории домовладения.
В шебекинском Муроме FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию, в результате чего повреждены стена и входная группа здания.
Напомним, ранее в Шебекинском округе дрон нанёс удар по автомобилю, который передвигался по дороге. В этот момент внутри машины находился гражданский. Инцидент произошёл в селе Белянка. На место происшествия прибыли медицинские работники, которые транспортировали пострадавшего в областную больницу.
По предварительным данным, у мужчины осколочные ранения лица, а также баротравма.