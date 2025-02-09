«Делать было нечего»: малолетние старооскольцы разрисовали крышу из баллончиков

Posted 9 февраля, 14:24
Published 9 февраля, 14:24
Modified 9 февраля, 14:27
Updated 9 февраля, 14:27
Об этом сообщают старооскольские медиа. В «художественном порыве» приняли участие трое ребят. Известно, что им по 11-13 лет. Мальчишки сидели у одного из друзей в гостях, а потом срезали замок на двери выхода на крышу МКД и выбрались наружу, прихватив с собой баллончики с краской. Свои картины они оставили на продолжении фасадов.
об этом стало известно ПДН. По предварительным данным, ребята нанесли ущерба как минимум на 6 тыс рублей. «Современное искусство» закрашивать придётся перекрывать родителям юных старооскольцев.