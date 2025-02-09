«Делать было нечего»: малолетние старооскольцы разрисовали крышу из баллончиков

Об этом сообщают старооскольские медиа. В «художественном порыве» приняли участие трое ребят. Известно, что им по 11-13 лет. Мальчишки сидели у одного из друзей в гостях, а потом срезали замок на двери выхода на крышу МКД и выбрались наружу, прихватив с собой баллончики с краской. Свои картины они оставили на продолжении фасадов.