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Posted 9 февраля, 14:24

Published 9 февраля, 14:24

Modified 9 февраля, 14:27

Updated 9 февраля, 14:27

Граффити

«Делать было нечего»: малолетние старооскольцы разрисовали крышу из баллончиков

9 февраля 2025, 14:24
Фото: 1MI. Граффити

В Старом Осколе малолетние подростки пробрались на крышу и решили порисовать

Сюжет
Новости Белгорода
На крышу одного их многоквартирных домов ребята попали используя кусачки, чтобы открыть путь на крышу. Ущерб — 6 тыс руб. Закрашивать художества будут родители подростков.

Об этом сообщают старооскольские медиа. В «художественном порыве» приняли участие трое ребят. Известно, что им по 11-13 лет. Мальчишки сидели у одного из друзей в гостях, а потом срезали замок на двери выхода на крышу МКД и выбрались наружу, прихватив с собой баллончики с краской. Свои картины они оставили на продолжении фасадов.

об этом стало известно ПДН. По предварительным данным, ребята нанесли ущерба как минимум на 6 тыс рублей. «Современное искусство» закрашивать придётся перекрывать родителям юных старооскольцев.

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