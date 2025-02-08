Водитель грузовика ранен в результате атаки БПЛА на белгородское село

Posted 8 февраля, 13:43
Published 8 февраля, 13:43
Modified 8 февраля, 13:45
Updated 8 февраля, 13:45
Пострадавшего с ранениями лица и предплечья сейчас доставляют в областную больницу.
Кроме того, несколько беспилотников атаковали посёлок Уразово. Об опасности атаки беспилотников в посёлке Уразово региональное отделение МЧС сообщило около 14:00. Скорее всего, происшествие случилось примерно в это время.
Один из БПЛА взорвался возле социального объекта, выбив окна в здании и повредив припаркованный автомобиль.
Ещё один беспилотник ударил по автомобилю, повредив лобовое стекло.
Напомним, что в ночь с 7 на 8 февраля в небе над регионом уничтожили пять украинских дронов.