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Posted 8 февраля, 13:43

Published 8 февраля, 13:43

Modified 8 февраля, 13:45

Updated 8 февраля, 13:45

Повреждённый дроном грузовик

Водитель грузовика ранен в результате атаки БПЛА на белгородское село

8 февраля 2025, 13:43
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Повреждённый дроном грузовик

Белгородец пострадал из-за удара беспилотника ВСУ по грузовику

В результате атаки беспилотника на грузовик в селе Шелаево Валуйского округа был ранен белгородец. Что известно?

Пострадавшего с ранениями лица и предплечья сейчас доставляют в областную больницу.

Кроме того, несколько беспилотников атаковали посёлок Уразово. Об опасности атаки беспилотников в посёлке Уразово региональное отделение МЧС сообщило около 14:00. Скорее всего, происшествие случилось примерно в это время.

Один из БПЛА взорвался возле социального объекта, выбив окна в здании и повредив припаркованный автомобиль.

Ещё один беспилотник ударил по автомобилю, повредив лобовое стекло.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 февраля в небе над регионом уничтожили пять украинских дронов.

Последствия атаки другого БПЛА
Последствия атаки другого БПЛА
Последствия атаки другого БПЛА. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Почти без последствий: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки?
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#Валерия Колесникова#Происшествия
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