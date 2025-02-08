Уроженка Старого Оскола готовила теракт и кто виноват в смертельном ДТП в Белгороде?

Об этом рассказали в ФСБ России. Женщина родилась в Старом Осколе и должна была напасть на высокопоставленного российского военного. Для этого её завербовала ВСУ, задержанная получала от украинских кураторов «зарплату» в криптовалюте, ей обещали помочь выехать в Европу после того, как теракт случится.