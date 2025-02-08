Уроженка Старого Оскола готовила теракт и кто виноват в смертельном ДТП в Белгороде?

Posted 8 февраля, 15:30
Published 8 февраля, 15:30
Modified 8 февраля, 15:30
Updated 8 февраля, 15:30
Белгородцам из приграничья пришли первые 1,7 млрд рублей, которые они могут потратить на приобретение нового жилья взамен утраченного. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Средства перечислили на спецсчета 280 жителей Борисовский, Краснояружский и Белгородский районы, а также Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа. Всего из федерального бюджета на эти цели выделили почти 5 млрд рублей.
Об этом рассказали в ФСБ России. Женщина родилась в Старом Осколе и должна была напасть на высокопоставленного российского военного. Для этого её завербовала ВСУ, задержанная получала от украинских кураторов «зарплату» в криптовалюте, ей обещали помочь выехать в Европу после того, как теракт случится.
Псевдоним белгородки — «Луффи», она является мастером спорта по пауэрлифтингу. В 2014 году обвиняемая переехала в Харьков, где и получила всю необходимую для совершения преступления подготовку. Дома в Воронеже у неё нашли почти собранную бомбу.
Женщине грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы.
С редакцией Бел.Ру связался председатель Совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Набигулла Багамаев. Он рассказал, кто действительно находился за рулём иномарки в момент смертельного ДТП с участием кареты скорой помощи в Белгороде, которое произошло ночью 7 февраля.
Информация о том, что несколько находившихся в BMW мужчин являются военными, подтвердилась. Подробности — в материале Бел.Ру.