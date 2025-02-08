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Posted 8 февраля, 15:30

Published 8 февраля, 15:30

Modified 8 февраля, 15:30

Updated 8 февраля, 15:30

Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова (слева) и Марина Паровышник (справа)

Уроженка Старого Оскола готовила теракт и кто виноват в смертельном ДТП в Белгороде?

8 февраля 2025, 15:30
Фото: RT на русском. Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова (слева) и Марина Паровышник (справа)
Сюжет
Смертельное ДТП
Суббота в Белгородской области прошла насыщенно. Всё, что необходимо знать, читайте в итогах дня Бел.Ру.

Пострадавшие получили деньги на новые дома

Белгородцам из приграничья пришли первые 1,7 млрд рублей, которые они могут потратить на приобретение нового жилья взамен утраченного. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Средства перечислили на спецсчета 280 жителей Борисовский, Краснояружский и Белгородский районы, а также Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа. Всего из федерального бюджета на эти цели выделили почти 5 млрд рублей.

Белгородцам из приграничья начали приходить деньги на покупку нового жилья
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Белгородку задержали за подготовку к теракту

Об этом рассказали в ФСБ России. Женщина родилась в Старом Осколе и должна была напасть на высокопоставленного российского военного. Для этого её завербовала ВСУ, задержанная получала от украинских кураторов «зарплату» в криптовалюте, ей обещали помочь выехать в Европу после того, как теракт случится.

Псевдоним белгородки — «Луффи», она является мастером спорта по пауэрлифтингу. В 2014 году обвиняемая переехала в Харьков, где и получила всю необходимую для совершения преступления подготовку. Дома в Воронеже у неё нашли почти собранную бомбу.

Женщине грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы.

ФСБ задержала в Воронеже готовившую теракт белгородку
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Кто был за рулём BMW?

С редакцией Бел.Ру связался председатель Совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Набигулла Багамаев. Он рассказал, кто действительно находился за рулём иномарки в момент смертельного ДТП с участием кареты скорой помощи в Белгороде, которое произошло ночью 7 февраля.

Информация о том, что несколько находившихся в BMW мужчин являются военными, подтвердилась. Подробности — в материале Бел.Ру.

«Укрывать не будут»: новые подробности смертельной аварии со скорой в Белгороде
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Теракт#Белгород#Смертельное ДТП#ВСУ#Новое жильё#Набигулла Багамаев
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