bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 13:55

Published 8 февраля, 13:55

Modified 8 февраля, 14:16

Updated 8 февраля, 14:16

Карета скорой помощи после ДТП в Белгороде

«Укрывать не будут»: новые подробности смертельной аварии со скорой в Белгороде

8 февраля 2025, 13:55
Фото: страница Алексея Жирова. Карета скорой помощи после ДТП в Белгороде

Председатель «Ассамблеи народов» прокомментировал ДТП со скорой в Белгороде

Сюжет
ДТП
Кто всё-таки был за рулём и являлись ли водитель и пассажиры BMW военнослужащими?

С редакцией Бел.Ру связался председатель Совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Набигулла Багамаев. Он выразил соболезнования семьям погибших и рассказал новые подробности о смертельной аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла 7 февраля в Белгороде.

Трагическое ДТП случилось ночью. В нём погибли два фельдшера — Ольга Любимова и Марина Паровышник. В автомобиль скорой на высокой скорости врезался BMW. Видео с моментом столкновения можно посмотреть по ссылке.

В больницу попали ещё четыре человека. Водитель скорой находится сейчас в тяжёлом состоянии, водитель и пассажиры иномарки попали в реанимацию.

Изначально сообщалось, что за рулём якобы мог находиться Рамазан Гаджимурадов — он и является владельцем той самой BMW. Но в полиции сообщили, что автомобилем управлял 31-летний мужчина.

Также Telegram-каналы SHOT и Baza писали, что управлять машиной мог 31-летний Иса А. Гаджимурадов якобы находился на пассажирском сидении. Вместе с ним, по информации источников, сидел 28-летний Мурад М.

Набигулла Багамаев заявил, что за рулём находился именно Гаджимурадов, который приехал из Мурманской области. Это якобы подтверждается фотографией, которую сделал Иса А., предположительно, с пассажирского сидения незадолго до аварии. Достоверно установить события можно будет после того, как опросят тех, кто находился в иномарке. После происшествия они попали в реанимацию.

Фото, о котором идёт речь
Фото, о котором идёт речь. Фото: bel.ru

По информации Багамаева, двое уже пришли в сознание — это Гаджимурадов и Мурад М. Оба — военные, находятся сейчас в военном госпитале. Белгородец Иса А. до сих пор в коме, лежит в горбольнице №2 Белгорода, военнослужащим не является.

Председатель выразил надежду, что расследование будет справедливым и заявил, что диаспора «никого укрывать не будет».

«Диаспора наоборот будет содействовать для полного, прозрачного раскрытия преступления. Все причастные к данному ДТП, несчастному случаю, понесут максимально возможное наказание. Чтобы всё было жёстко и конкретно. Мы хотим справедливости, прозрачности и честности во всём. Все виновные должны понести максимальное наказание, кто бы он ни был, чей бы сын он ни был и откуда бы он ни был», — подытожил член совета губернатора по межнациональным отношениям Белгородской области.
«Сказали, что мама погибла»: родные погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров о трагедии
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков пообещал помощь семьям погибших в ДТП сотрудниц скорой помощиСмертельное ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде: что известно к этому часу«Думаю, он страдает»: СМИ нашли знакомого участника ДТП со скорой в Белгороде
#Валерия Колесникова#ДТП#Происшествия#Скорая помощь#Эксклюзив#Военнослужащие#Белгород#Набигулла Багамаев#Смертельная авария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика