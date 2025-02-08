«Укрывать не будут»: новые подробности смертельной аварии со скорой в Белгороде

Posted 8 февраля, 13:55
Published 8 февраля, 13:55
Modified 8 февраля, 14:16
Updated 8 февраля, 14:16
С редакцией Бел.Ру связался председатель Совета Белгородского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Набигулла Багамаев. Он выразил соболезнования семьям погибших и рассказал новые подробности о смертельной аварии с участием кареты скорой помощи, которая произошла 7 февраля в Белгороде.
Трагическое ДТП случилось ночью. В нём погибли два фельдшера — Ольга Любимова и Марина Паровышник. В автомобиль скорой на высокой скорости врезался BMW. Видео с моментом столкновения можно посмотреть по ссылке.
В больницу попали ещё четыре человека. Водитель скорой находится сейчас в тяжёлом состоянии, водитель и пассажиры иномарки попали в реанимацию.
Изначально сообщалось, что за рулём якобы мог находиться Рамазан Гаджимурадов — он и является владельцем той самой BMW. Но в полиции сообщили, что автомобилем управлял 31-летний мужчина.
Также Telegram-каналы SHOT и Baza писали, что управлять машиной мог 31-летний Иса А. Гаджимурадов якобы находился на пассажирском сидении. Вместе с ним, по информации источников, сидел 28-летний Мурад М.
Набигулла Багамаев заявил, что за рулём находился именно Гаджимурадов, который приехал из Мурманской области. Это якобы подтверждается фотографией, которую сделал Иса А., предположительно, с пассажирского сидения незадолго до аварии. Достоверно установить события можно будет после того, как опросят тех, кто находился в иномарке. После происшествия они попали в реанимацию.
По информации Багамаева, двое уже пришли в сознание — это Гаджимурадов и Мурад М. Оба — военные, находятся сейчас в военном госпитале. Белгородец Иса А. до сих пор в коме, лежит в горбольнице №2 Белгорода, военнослужащим не является.
Председатель выразил надежду, что расследование будет справедливым и заявил, что диаспора «никого укрывать не будет».
«Диаспора наоборот будет содействовать для полного, прозрачного раскрытия преступления. Все причастные к данному ДТП, несчастному случаю, понесут максимально возможное наказание. Чтобы всё было жёстко и конкретно. Мы хотим справедливости, прозрачности и честности во всём. Все виновные должны понести максимальное наказание, кто бы он ни был, чей бы сын он ни был и откуда бы он ни был», — подытожил член совета губернатора по межнациональным отношениям Белгородской области.