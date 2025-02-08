«Укрывать не будут»: новые подробности смертельной аварии со скорой в Белгороде

Набигулла Багамаев заявил, что за рулём находился именно Гаджимурадов, который приехал из Мурманской области. Это якобы подтверждается фотографией, которую сделал Иса А., предположительно, с пассажирского сидения незадолго до аварии. Достоверно установить события можно будет после того, как опросят тех, кто находился в иномарке. После происшествия они попали в реанимацию.