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Posted 8 февраля, 06:47

Published 8 февраля, 06:47

Modified 8 февраля, 06:49

Updated 8 февраля, 06:49

Косуля, сфотографированная в заповеднике «Белогорье»

Торжество травоядных: белгородский заповедник «захватили» косули

8 февраля 2025, 06:47
Фото: Вадим Здоровцов. личная страница Вадима Здоровцова. Косуля, сфотографированная в заповеднике «Белогорье»

Популяция косуль в заповеднике «Белогорье» растёт уже который год

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Эксклюзив
Косули стали полноправными хозяевами заповедника после сокращения популяции кабанов. Как это произошло? Рассказали специалисты заповедника «Белогорье».

В заповеднике состоялся ежегодный зимний учёт копытных животных. Численность косули, как отметили специалисты, продолжает увеличиваться уже который год. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, африканская чума свиней, которая сильно сократила количество кабанов. В 2025 году в заповеднике насчитали только четыре особи.

«Для косули, конечно, это большой плюс. Нет факторов беспокойства, потому что кабан всё-таки существо агрессивное в отношении других животных. Раньше кабаном всё было перерыто, а сейчас порыто именно косулей. Приходит, разгребает лапами землю и желуди объедает», — рассказал инспектор Олег Резниченко.

Это же подтвердила директор по научной работе Мария Щекало. Она сказала Бел.Ру, что подстилка в заповеднике сейчас полностью перерыта, а деревья погрызаны косулей. Звери подъедают подростки и подлески.

«Фактором беспокойства» стала как раз оперативная обстановка. Военные действия, которые происходят вблизи государственной границы, привели к миграции животных и их скоплению на этих территориях. Заповедник расположен примерно в 15 километрах от госграницы.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Африканская чума свиней#Заповедник#Эксклюзив#Кабаны#Косули#Оперативная обстановка#Живая природа#Зимний учёт
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