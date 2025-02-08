Торжество травоядных: белгородский заповедник «захватили» косули

Posted 8 февраля, 06:47
Published 8 февраля, 06:47
Modified 8 февраля, 06:49
Updated 8 февраля, 06:49
В заповеднике состоялся ежегодный зимний учёт копытных животных. Численность косули, как отметили специалисты, продолжает увеличиваться уже который год. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, африканская чума свиней, которая сильно сократила количество кабанов. В 2025 году в заповеднике насчитали только четыре особи.
«Для косули, конечно, это большой плюс. Нет факторов беспокойства, потому что кабан всё-таки существо агрессивное в отношении других животных. Раньше кабаном всё было перерыто, а сейчас порыто именно косулей. Приходит, разгребает лапами землю и желуди объедает», — рассказал инспектор Олег Резниченко.
Это же подтвердила директор по научной работе Мария Щекало. Она сказала Бел.Ру, что подстилка в заповеднике сейчас полностью перерыта, а деревья погрызаны косулей. Звери подъедают подростки и подлески.
«Фактором беспокойства» стала как раз оперативная обстановка. Военные действия, которые происходят вблизи государственной границы, привели к миграции животных и их скоплению на этих территориях. Заповедник расположен примерно в 15 километрах от госграницы.