Торжество травоядных: белгородский заповедник «захватили» косули

В заповеднике состоялся ежегодный зимний учёт копытных животных. Численность косули, как отметили специалисты, продолжает увеличиваться уже который год. На это есть сразу несколько причин. Во-первых, африканская чума свиней, которая сильно сократила количество кабанов. В 2025 году в заповеднике насчитали только четыре особи.