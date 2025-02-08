«Сказали, что мама погибла»: родные погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров о трагедии

Posted 8 февраля, 09:51
Published 8 февраля, 09:51
Modified 8 февраля, 10:50
Updated 8 февраля, 10:50
Страшная авария произошла в районе двух часов ночи 7 февраля. Подробнее о том, что известно к этому часу, читайте в специальном материале Бел.Ру.
Сын погибшей Марины Паровышник, Иван, сквозь слёзы рассказал, что о смерти матери ему сообщил утром старший фельдшер. В этот момент Иван собирался ехать на работу.
«Сказали, что мама погибла, что её откачивали, что Ольга — сразу…, а маму… за неё ещё два часа боролись», — поделился мужчина.
Откачать Марину не удалось. Кроме Ивана, у неё остался ещё один сын и муж. Иван надеется, что виновники аварии получат максимально возможное наказание.
Другая фельдшер — Ольга Любимова — скончалась на месте. Её сестра Анна описала погибшую так:
«Не жалела себя. Участвовала во всех конкурсах, побеждала. У неё активная жизненная позиция».
Многие люди, узнав о трагедии, выразили готовность помочь семье. Анна выехала из столицы, чтобы организовать похороны сестры. Муж Ольги вернётся в город с вахты, чтобы попрощаться с супругой. Дочка Ольги сейчас с родственниками.
Белгородцы встретили новости об аварии очень резко, как видно из комментариев в соцсетях. Они выражают соболезнования близким и требуют жесточайшего наказания для виновных. Добиться справедливости они просят губернатора.
«Конечно, нет прощения. Дорогой губернатор, вы должны, как никто другой, вывести этот инцидент на высший уровень и добиться наказания этих [людей]».
Жители области также призывают неравнодушных сделать пожертвование семьям фельдшеров.
Источник: RT на русском