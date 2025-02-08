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Posted 8 февраля, 09:51

Published 8 февраля, 09:51

Modified 8 февраля, 10:50

Updated 8 февраля, 10:50

Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова (слева) и Марина Паровышник (справа)

«Сказали, что мама погибла»: родные погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров о трагедии

8 февраля 2025, 09:51
Фото: RT на русском. Погибшие в ДТП в Белгороде Ольга Любимова (слева) и Марина Паровышник (справа)

Сестра и сын погибших фельдшеров рассказали о смертельной аварии в Белгороде

Сюжет
ДТП
Родственники погибших женщин пообщались с журналистами и рассказали, как узнали о произошедшем.

Страшная авария произошла в районе двух часов ночи 7 февраля. Подробнее о том, что известно к этому часу, читайте в специальном материале Бел.Ру.

Сын погибшей Марины Паровышник, Иван, сквозь слёзы рассказал, что о смерти матери ему сообщил утром старший фельдшер. В этот момент Иван собирался ехать на работу.

«Сказали, что мама погибла, что её откачивали, что Ольга — сразу…, а маму… за неё ещё два часа боролись», — поделился мужчина.

Откачать Марину не удалось. Кроме Ивана, у неё остался ещё один сын и муж. Иван надеется, что виновники аварии получат максимально возможное наказание.

Другая фельдшер — Ольга Любимова — скончалась на месте. Её сестра Анна описала погибшую так:

«Не жалела себя. Участвовала во всех конкурсах, побеждала. У неё активная жизненная позиция».

Многие люди, узнав о трагедии, выразили готовность помочь семье. Анна выехала из столицы, чтобы организовать похороны сестры. Муж Ольги вернётся в город с вахты, чтобы попрощаться с супругой. Дочка Ольги сейчас с родственниками.

Белгородцы встретили новости об аварии очень резко, как видно из комментариев в соцсетях. Они выражают соболезнования близким и требуют жесточайшего наказания для виновных. Добиться справедливости они просят губернатора.

«Конечно, нет прощения. Дорогой губернатор, вы должны, как никто другой, вывести этот инцидент на высший уровень и добиться наказания этих [людей]».

Жители области также призывают неравнодушных сделать пожертвование семьям фельдшеров.

Источник: RT на русском

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#Валерия Колесникова#ДТП#Происшествия#Погибшие#Белгород#Фельдшеры
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