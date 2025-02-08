«Сказали, что мама погибла»: родные погибших в ДТП в Белгороде фельдшеров о трагедии

Многие люди, узнав о трагедии, выразили готовность помочь семье. Анна выехала из столицы, чтобы организовать похороны сестры. Муж Ольги вернётся в город с вахты, чтобы попрощаться с супругой. Дочка Ольги сейчас с родственниками.