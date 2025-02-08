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Posted 8 февраля, 08:38

Published 8 февраля, 08:38

Modified 8 февраля, 08:40

Updated 8 февраля, 08:40

Четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУ

Почти без последствий: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки?

8 февраля 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.

Четыре белгородских села остались без света после атаки ВСУ

Сюжет
ВСУ
Где-то нет электричества, а где-то есть разрушения. Подробности предоставил глава региона.

Под обстрел попало село Нечаевка Белгородского района. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. Сейчас электричества нет в Нечаевке, Бочковке, Ровеньке и Ясных Зорях. Когда восстановят подачу энергии — пока неизвестно. Работы аварийным службам сначала необходимо согласовать с Министерством обороны.

Также в муниципалитете система ПВО сбила два беспилотника.

Валуйский округ атаковали семь БПЛА, все, кроме одного, удалось сбить. В селе Двулучное из-за дрона повреждены автомобиль и забор частного дома.

Больше последствий ударов ВСУ по территории региона за последние сутки не зафиксировано. По одному украинскому беспилотнику подавили в Борисовском районе и Новооскольском округе, два — в Корочанском, семь — в Шебекинском округе.

Дважды обстрелам подвергся Грайворонский округ. Ещё три обстрела пришлись на Краснояружский район. Оба муниципалитета были атакованы трёмя БПЛА.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#ВСУ#Беспилотники
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