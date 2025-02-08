Почти без последствий: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки?

Под обстрел попало село Нечаевка Белгородского района. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. Сейчас электричества нет в Нечаевке, Бочковке, Ровеньке и Ясных Зорях. Когда восстановят подачу энергии — пока неизвестно. Работы аварийным службам сначала необходимо согласовать с Министерством обороны.