Почти без последствий: что известно об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки?

Posted 8 февраля, 08:38
Published 8 февраля, 08:38
Modified 8 февраля, 08:40
Updated 8 февраля, 08:40
Под обстрел попало село Нечаевка Белгородского района. В результате атаки была повреждена линия электропередачи. Сейчас электричества нет в Нечаевке, Бочковке, Ровеньке и Ясных Зорях. Когда восстановят подачу энергии — пока неизвестно. Работы аварийным службам сначала необходимо согласовать с Министерством обороны.
Также в муниципалитете система ПВО сбила два беспилотника.
Валуйский округ атаковали семь БПЛА, все, кроме одного, удалось сбить. В селе Двулучное из-за дрона повреждены автомобиль и забор частного дома.
Больше последствий ударов ВСУ по территории региона за последние сутки не зафиксировано. По одному украинскому беспилотнику подавили в Борисовском районе и Новооскольском округе, два — в Корочанском, семь — в Шебекинском округе.
Дважды обстрелам подвергся Грайворонский округ. Ещё три обстрела пришлись на Краснояружский район. Оба муниципалитета были атакованы трёмя БПЛА.