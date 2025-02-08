Кулабухов: сепсис поражает лёгкие инфицированных пациентов в 39% случаев

Рассказывая о развитии резистентности возбудителей инфекций к препаратам и усложнения ситуации с лечением сепсиса, Владимир Кулабухов представил диаграмму, которая отображает наиболее частую локализацию заражения. Данные получены в рамках исследования РИОРИТа-2, к программе которого каждый раз присоединяются медучреждения со всей России.