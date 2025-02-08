Кулабухов: сепсис поражает лёгкие инфицированных пациентов в 39% случаев

Posted 8 февраля, 05:52
Published 8 февраля, 05:52
Modified 8 февраля, 05:52
Updated 8 февраля, 05:52
Рассказывая о развитии резистентности возбудителей инфекций к препаратам и усложнения ситуации с лечением сепсиса, Владимир Кулабухов представил диаграмму, которая отображает наиболее частую локализацию заражения. Данные получены в рамках исследования РИОРИТа-2, к программе которого каждый раз присоединяются медучреждения со всей России.
По словам микробиолога, конкретно в данном сборе информации сегодня принимает участие 12 крупных стационаров страны, которые ежедневно мониторят происходящее в их стенах.
«Вот реальные цифры, которые получаются из стационаров. Они [стационары, прим.ред.] не отличаются, уверяю, от всех остальных стационаров ни по качеству, ни по количеству», — заверил мужчина.
Наиболее популярные локализации представляют из себя 8 пунктов. Лидер — дыхательные пути. Также Кулабухов сообщил следующие данные:
Кроме того, локальные инфекции у пациентов ОРИТ возникают в 26,8% случаев, а сепсис (15,1%) и септический шок (5,3%) — в 20,4%. В остальных случаях — информации нет.
Президент РСФ рассказал, что при лабораторной диагностике сепсиса для медиков играют важную роль три фактора: оценка выраженности нарушений в работе органов, воспаления и выявление возбудителя с определением его характеристик.
В целом вероятность обнаружения бактериальной инфекции повышается с уровнем прокальцитонина. Именно его вырабатывает организм в таких случаях. Также это помогает определиться с необходимостью антибактериальной терапии.