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Posted 8 февраля, 05:52

Published 8 февраля, 05:52

Modified 8 февраля, 05:52

Updated 8 февраля, 05:52

Локализация инфекций в организме человека

Кулабухов: сепсис поражает лёгкие инфицированных пациентов в 39% случаев

8 февраля 2025, 05:52
Фото: bel.ru. Локализация инфекций в организме человека

Кулабухов назвал системы органов, где чаще всего развиваются опасные инфекции

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Медицина
В рамках медконференции в Белгороде президент Российского сепсис-форума рассказал о наиболее подверженных развитию жизнеугрожающих инфекций. В расчёте на 12 стационаров сепсис и септический шок диагностируют в 20,4% случаев.

Рассказывая о развитии резистентности возбудителей инфекций к препаратам и усложнения ситуации с лечением сепсиса, Владимир Кулабухов представил диаграмму, которая отображает наиболее частую локализацию заражения. Данные получены в рамках исследования РИОРИТа-2, к программе которого каждый раз присоединяются медучреждения со всей России.

По словам микробиолога, конкретно в данном сборе информации сегодня принимает участие 12 крупных стационаров страны, которые ежедневно мониторят происходящее в их стенах.

«Вот реальные цифры, которые получаются из стационаров. Они [стационары, прим.ред.] не отличаются, уверяю, от всех остальных стационаров ни по качеству, ни по количеству», — заверил мужчина.
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Наиболее популярные локализации представляют из себя 8 пунктов. Лидер — дыхательные пути. Также Кулабухов сообщил следующие данные:

  • дыхательные пути — 39%;
  • неуточнённый — 16%;
  • брюшная полость — 17%;
  • кожа и мягкие ткани — 10%;
  • мочевыводящая система — 6%;
  • ЦНС — 4%;
  • сердце и сосуды — 4%;
  • другое — 4%.

Кроме того, локальные инфекции у пациентов ОРИТ возникают в 26,8% случаев, а сепсис (15,1%) и септический шок (5,3%) — в 20,4%. В остальных случаях — информации нет.

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Президент РСФ рассказал, что при лабораторной диагностике сепсиса для медиков играют важную роль три фактора: оценка выраженности нарушений в работе органов, воспаления и выявление возбудителя с определением его характеристик.

В целом вероятность обнаружения бактериальной инфекции повышается с уровнем прокальцитонина. Именно его вырабатывает организм в таких случаях. Также это помогает определиться с необходимостью антибактериальной терапии.

Конференция, посвящённая новым подходам к изучению и лечению инфекций в РИОТ
Конференция, посвящённая новым подходам к изучению и лечению инфекций в РИОТ. Фото: bel.ru
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