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Posted 8 февраля, 10:22

Published 8 февраля, 10:22

Modified 8 февраля, 10:24

Updated 8 февраля, 10:24

Капремонт образовательных учреждений в Белгороде.

Гладков: в Белгороде продолжается капремонт образовательных учреждений

8 февраля 2025, 10:22
Фото: 1MI. Капремонт образовательных учреждений в Белгороде.

Вячеслав Гладков осмотрел модернизацию школ, спецшкол и колледжа в Белгороде

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Дети
Глава Белгородской области осмотрел объекты, где ведутся работы по ремонту и модернизации детской музыкальной школы, БСК, школ, музыкальной и спортшкол. На некоторых объектах работы подходят к концу, а где-то завершатся до конца года.

В настоящее время проводится капитальный ремонт белгородских детской музыкальной школы №1 в рамках государственной программы «Развитие образования». Общая площадь школы допобразования составляет более 1,8 тысячи м². Здесь уже выполнены работы по демонтажу, оштукатуриванию стен, устройству полусухой стяжки пола, ремонту крыши, установке перегородок и оконных блоков. В настоящее время проводится внутренняя отделка, установка отопительных и электрических систем, монтаж керамической плитки в ванных комнатах и на полах, а также установка подвесных потолков. В музыкальной школе занимаются более 9 сотен детей. Ребята осваивают игру на фортепиано, хоровое пение, вокал, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, фольклор и хореографию. Все работы обещают закончить до конца года.

Однако это ещё не всё. Губернатор заявил, что следующим этапом станут интерьер и общий дизайн. Кроме того, планируется оборудовать эксплуатируемую кровлю для того, чтобы сделать ребятам площадку для летних и весенних выступлений на свежем воздухе, а также, чтобы юные таланты представили свои творческие способности для белгородцев, которые смогут насладиться музыкой.

Процесс реконструкции учебного здания БСК на улице Менделеева продолжается. Площадь этого здания уже превышает 7 тысяч м². Рабочие провели замену систем отопления, водоснабжения и канализации, установили новые окна и витражи, а также завершили часть монтажных и электромонтажных работ. В данный момент там ведутся работы по отделке внутренних помещений. Кроме того, в рамках капремонта в колледже планируется укрепить фундамент, улучшить внешний вид здания и благоустроить прилегающую территорию.

Далее глава Белгородской области посетил школы №18 и №46, а также спортшколу №3, которые включены в список объектов, подлежащих капитальному ремонту. В следующем году планируется начать ремонтные работы по указанным объектам. Вячеслав Гладков подчеркнул важность более детальной подготовки к предстоящему ремонту, разработке концепций с учётом специфики каждой школы.

Про просмотре документов возникли замечания относительно спортшколы олимпийского резерва №3, а также школы №46, расположенной по адресу улица Спортивная, дом 6а, построенной ещё в 1990 году. Помимо реконструкции планируется провести ремонт бассейна. Рядом с школой находится овраг. Учитывая высокую плотность застройки в данном районе, возникает необходимость создания общественного пространства.

Кроме того, глава региона осмотрел досуговый клуб на Ватутина, 2а. Планируется осуществить полный ремонт здания уже в этом году. По словам Вячеслава Гладкова, белгородцы с трепетом ожидают его открытие:

«Зашёл в один из кабинетов, где проходила репетиция одного из коллективов. Очень талантливые люди! Говорят, что музыка и общение делают жизнь счастливее!».
Губернатор ответил, как на знания юных белгородцев влияют дыры в стенах и штукатурка
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