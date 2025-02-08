Гладков: в Белгороде продолжается капремонт образовательных учреждений

В настоящее время проводится капитальный ремонт белгородских детской музыкальной школы №1 в рамках государственной программы «Развитие образования». Общая площадь школы допобразования составляет более 1,8 тысячи м². Здесь уже выполнены работы по демонтажу, оштукатуриванию стен, устройству полусухой стяжки пола, ремонту крыши, установке перегородок и оконных блоков. В настоящее время проводится внутренняя отделка, установка отопительных и электрических систем, монтаж керамической плитки в ванных комнатах и на полах, а также установка подвесных потолков. В музыкальной школе занимаются более 9 сотен детей. Ребята осваивают игру на фортепиано, хоровое пение, вокал, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, фольклор и хореографию. Все работы обещают закончить до конца года.