Гладков: в Белгороде продолжается капремонт образовательных учреждений

Posted 8 февраля, 10:22
Published 8 февраля, 10:22
Modified 8 февраля, 10:24
Updated 8 февраля, 10:24
В настоящее время проводится капитальный ремонт белгородских детской музыкальной школы №1 в рамках государственной программы «Развитие образования». Общая площадь школы допобразования составляет более 1,8 тысячи м². Здесь уже выполнены работы по демонтажу, оштукатуриванию стен, устройству полусухой стяжки пола, ремонту крыши, установке перегородок и оконных блоков. В настоящее время проводится внутренняя отделка, установка отопительных и электрических систем, монтаж керамической плитки в ванных комнатах и на полах, а также установка подвесных потолков. В музыкальной школе занимаются более 9 сотен детей. Ребята осваивают игру на фортепиано, хоровое пение, вокал, струнные, народные, духовые и ударные инструменты, фольклор и хореографию. Все работы обещают закончить до конца года.
Однако это ещё не всё. Губернатор заявил, что следующим этапом станут интерьер и общий дизайн. Кроме того, планируется оборудовать эксплуатируемую кровлю для того, чтобы сделать ребятам площадку для летних и весенних выступлений на свежем воздухе, а также, чтобы юные таланты представили свои творческие способности для белгородцев, которые смогут насладиться музыкой.
Процесс реконструкции учебного здания БСК на улице Менделеева продолжается. Площадь этого здания уже превышает 7 тысяч м². Рабочие провели замену систем отопления, водоснабжения и канализации, установили новые окна и витражи, а также завершили часть монтажных и электромонтажных работ. В данный момент там ведутся работы по отделке внутренних помещений. Кроме того, в рамках капремонта в колледже планируется укрепить фундамент, улучшить внешний вид здания и благоустроить прилегающую территорию.
Далее глава Белгородской области посетил школы №18 и №46, а также спортшколу №3, которые включены в список объектов, подлежащих капитальному ремонту. В следующем году планируется начать ремонтные работы по указанным объектам. Вячеслав Гладков подчеркнул важность более детальной подготовки к предстоящему ремонту, разработке концепций с учётом специфики каждой школы.
Про просмотре документов возникли замечания относительно спортшколы олимпийского резерва №3, а также школы №46, расположенной по адресу улица Спортивная, дом 6а, построенной ещё в 1990 году. Помимо реконструкции планируется провести ремонт бассейна. Рядом с школой находится овраг. Учитывая высокую плотность застройки в данном районе, возникает необходимость создания общественного пространства.
Кроме того, глава региона осмотрел досуговый клуб на Ватутина, 2а. Планируется осуществить полный ремонт здания уже в этом году. По словам Вячеслава Гладкова, белгородцы с трепетом ожидают его открытие:
«Зашёл в один из кабинетов, где проходила репетиция одного из коллективов. Очень талантливые люди! Говорят, что музыка и общение делают жизнь счастливее!».