ФСБ задержала в Воронеже готовившую теракт белгородку

Posted 8 февраля, 11:24
Published 8 февраля, 11:24
Modified 8 февраля, 11:32
Updated 8 февраля, 11:32
Задержанная родилась в Старом Осколе. Как рассказали в ФСБ России, женщину завербовали украинские спецслужбы и поручили напасть на высокопоставленного российского военного.
Старооскольчанка является мастером спорта по пауэрлифтингу, известна под псевдонимом «Луффи». В 2014 году она переехала в Харьков. Там же прошла подготовку, где обучилась управляться с оружием, собирать взрывные устройства и управлять беспилотниками.
В Российскую Федерацию она проникла через Молдавию и Грузию. Её план пресекли силовики в январе, дома у задержанной нашли практически собранную бомбу. Украинские кураторы платили ей в криптовалюте и обещали, что после выполнения договорённости помогут выехать в Европу.
Женщине грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы.