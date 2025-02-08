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Posted 8 февраля, 11:24

Published 8 февраля, 11:24

Modified 8 февраля, 11:32

Updated 8 февраля, 11:32

Задержание старооскольчанки, которая готовила теракт

ФСБ задержала в Воронеже готовившую теракт белгородку

8 февраля 2025, 11:24
Фото: ФСБ России. Задержание старооскольчанки, которая готовила теракт

Старооскольчанку задержали силовики за подготовку теракта

Сюжет
ВСУ
Ей грозит серьёзный тюремный срок. Подробности сообщили в ведомстве.

Задержанная родилась в Старом Осколе. Как рассказали в ФСБ России, женщину завербовали украинские спецслужбы и поручили напасть на высокопоставленного российского военного.

Старооскольчанка является мастером спорта по пауэрлифтингу, известна под псевдонимом «Луффи». В 2014 году она переехала в Харьков. Там же прошла подготовку, где обучилась управляться с оружием, собирать взрывные устройства и управлять беспилотниками.

В Российскую Федерацию она проникла через Молдавию и Грузию. Её план пресекли силовики в январе, дома у задержанной нашли практически собранную бомбу. Украинские кураторы платили ей в криптовалюте и обещали, что после выполнения договорённости помогут выехать в Европу.

Женщине грозит наказание в виде 30 лет лишения свободы.

Видео: ФСБ России. Задержание старооскольчанки, которая готовила теракт
В Белгородской области готовили теракт: кого подозревают?
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#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Воронеж#Теракт#ВСУ#Спецслужбы
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