ФСБ задержала в Воронеже готовившую теракт белгородку

В Российскую Федерацию она проникла через Молдавию и Грузию. Её план пресекли силовики в январе, дома у задержанной нашли практически собранную бомбу. Украинские кураторы платили ей в криптовалюте и обещали, что после выполнения договорённости помогут выехать в Европу.