Белгородцу грозит пять лет тюрьмы из-за украденной мусорки

Posted 8 февраля, 12:51
Published 8 февраля, 12:51
Modified 8 февраля, 12:53
Updated 8 февраля, 12:53
Инцидент произошёл ночью, когда злоумышленник обратил внимание на контейнер и решил его похитить.
62-летняя женщина сообщила в полицию о пропаже своего контейнера. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого.
Предварительно, мужчина продал похищенный контейнер неизвестному лицу за символическую цену. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «кража» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
За прошлый год, опираясь на ранее опубликованную ведомством статистику, количество раскрытых краж увеличилось с 56,1% до 58,4%. Похожая ситуация и с квартирными кражами — с 54,6% до 60,3%. Всего было раскрыто более 8 тысяч преступлений. Количество нераскрытых, тем временем, наоборот снизилось на 1,2%.
Снизилась раскрываемость дел по статье «Мошенничество». Управление регулярно сообщает о всё новых фактах хищения денежных средств у белгородцев. В январе за неделю жители региона перевели обманщикам 13,7 млн рублей.
Источник: УМВД по Белгородской области