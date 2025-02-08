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Posted 8 февраля, 12:51

Published 8 февраля, 12:51

Modified 8 февраля, 12:53

Updated 8 февраля, 12:53

В Белгороде задержали мужчину, которого подозревают в краже мусорного бака

Белгородцу грозит пять лет тюрьмы из-за украденной мусорки

8 февраля 2025, 12:51
Фото: 1MI.

В Белгороде задержали мужчину, которого подозревают в краже мусорного бака

Сюжет
Уголовное дело
В Белгороде полицейские задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже мусорного контейнера. УМВД публикует видео с камер наблюдения.

Инцидент произошёл ночью, когда злоумышленник обратил внимание на контейнер и решил его похитить.

62-летняя женщина сообщила в полицию о пропаже своего контейнера. Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по Белгороду провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого.

Предварительно, мужчина продал похищенный контейнер неизвестному лицу за символическую цену. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

За прошлый год, опираясь на ранее опубликованную ведомством статистику, количество раскрытых краж увеличилось с 56,1% до 58,4%. Похожая ситуация и с квартирными кражами — с 54,6% до 60,3%. Всего было раскрыто более 8 тысяч преступлений. Количество нераскрытых, тем временем, наоборот снизилось на 1,2%.

Снизилась раскрываемость дел по статье «Мошенничество». Управление регулярно сообщает о всё новых фактах хищения денежных средств у белгородцев. В январе за неделю жители региона перевели обманщикам 13,7 млн рублей.

Источник: УМВД по Белгородской области

Видео: УМВД по Белгородской области. Видео с камер наблюдения
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