Белгородцу грозит пять лет тюрьмы из-за украденной мусорки

За прошлый год, опираясь на ранее опубликованную ведомством статистику, количество раскрытых краж увеличилось с 56,1% до 58,4%. Похожая ситуация и с квартирными кражами — с 54,6% до 60,3%. Всего было раскрыто более 8 тысяч преступлений. Количество нераскрытых, тем временем, наоборот снизилось на 1,2%.