Белгородцам из приграничья начали приходить деньги на покупку нового жилья

Posted 8 февраля, 08:07
Published 8 февраля, 08:07
Modified 8 февраля, 08:09
Updated 8 февраля, 08:09
В конце января правительство Российской Федерации согласилось выделить почти 5 млрд рублей на помощь жителям Белгородской области. Деньги потратят на приобретение нового жилья для белгородцев из закрытых населённых пунктов и тех, чьи дома были разрушены в результате обстрелов или атак дронов.
В своём утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладкова отчитался о поступлении на спецсчета пострадавших из приграничья первых средств. Им направили 1,7 млрд рублей.
Деньги получили 280 жителей из шести муниципалитетов. Среди них Борисовский, Краснояружский и Белгородский районы, а также Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа.
Недавно ещё некоторым белгородцам позволили получить компенсацию за арендованное жильё. Теперь мера поддержки станет доступна для жителей ещё четырёх сёл. О каким именно поселениях идёт речь и сколько сейчас составляет выплата за аренду жилья — читайте в нашем материале.
Также в конце прошлого года продлили для пострадавших и сроки по компенсации арендной платы. Они будут действовать до начала весны 2025 года.