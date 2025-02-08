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Posted 8 февраля, 08:07

Published 8 февраля, 08:07

Modified 8 февраля, 08:09

Updated 8 февраля, 08:09

Около 1,7 млрд рублей перечислили пострадавшим белгородцам на покупку жилья

Белгородцам из приграничья начали приходить деньги на покупку нового жилья

8 февраля 2025, 08:07
Фото: 1MI.

Около 1,7 млрд рублей перечислили пострадавшим белгородцам на покупку жилья

Сюжет
Деньги
Губернатор отчитался о поступлении денежных средств для жителей, пострадавших от атак ВСУ. Сколько денег им уже перевели?

В конце января правительство Российской Федерации согласилось выделить почти 5 млрд рублей на помощь жителям Белгородской области. Деньги потратят на приобретение нового жилья для белгородцев из закрытых населённых пунктов и тех, чьи дома были разрушены в результате обстрелов или атак дронов.

В своём утреннем обращении губернатор Вячеслав Гладкова отчитался о поступлении на спецсчета пострадавших из приграничья первых средств. Им направили 1,7 млрд рублей.

Деньги получили 280 жителей из шести муниципалитетов. Среди них Борисовский, Краснояружский и Белгородский районы, а также Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округа.

Недавно ещё некоторым белгородцам позволили получить компенсацию за арендованное жильё. Теперь мера поддержки станет доступна для жителей ещё четырёх сёл. О каким именно поселениях идёт речь и сколько сейчас составляет выплата за аренду жилья — читайте в нашем материале.

Также в конце прошлого года продлили для пострадавших и сроки по компенсации арендной платы. Они будут действовать до начала весны 2025 года.

На что чаще брали деньги белгородцы при оформлении соцконтрактов?
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#Валерия Колесникова#Деньги#Общество#Белгородская область#Выплаты#ВСУ#Приграничье#Новое жильё#Обстрелы
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