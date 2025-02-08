Белгородцам из приграничья начали приходить деньги на покупку нового жилья

Недавно ещё некоторым белгородцам позволили получить компенсацию за арендованное жильё. Теперь мера поддержки станет доступна для жителей ещё четырёх сёл. О каким именно поселениях идёт речь и сколько сейчас составляет выплата за аренду жилья — читайте в нашем материале.