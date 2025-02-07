Жизнь в своем формате: как разнообразие стало новым трендом рынка недвижимости Москвы

Благодаря разнообразию форматов здесь каждый сможет найти свое идеальное место для жизни. Хотите быть ближе к воде? Обратите внимание на лоты в первом, четвертом и восьмом кварталах — ближайших к реке локациях. Хотите быстро добираться до любой точки города? Географический центр «Острова» приходится на пятый и шестой кварталы, расположенные в непосредственной близости от метро. Ищете вариант для жизни с детьми? Им может стать второй и седьмой кварталы, чьи корпуса расположены в непосредственной близости от детских садов и школ. Так, на территории второго квартала уже построен современный образовательный центр, куда вошли детский сад на 125 мест и школа на 800 детей в составе ГБОУ «Школа № 2030», известной как «Школа будущего».