Жизнь в своем формате: как разнообразие стало новым трендом рынка недвижимости Москвы

Posted 7 февраля, 08:13
Published 7 февраля, 08:13
Modified 7 февраля, 08:13
Updated 7 февраля, 08:13
Благодаря этой тенденции жители Москвы получают возможность найти именно тот вариант, о котором они всегда мечтали, а город — приобретает современные и актуальные жилые проекты, нередко определяющие облик целых районов.
Свой вариант для каждого
Безусловно, покупка жилья — это гораздо больше, чем просто финансовая сделка. Для многих людей приобретение собственной квартиры становится одним из самых значимых событий в жизни. Этот шаг сопровождается множеством эмоций и переживаний, ведь он символизирует начало нового этапа и воплощение мечты о собственном доме.
Обладать собственным жильем — значит обрести чувство стабильности и независимости. Это пространство, где вы можете создавать уют и комфорт по своему вкусу, не завися от арендодателей и их условий. Собственный дом становится местом, где вы можете реализовать свои идеи и мечты, местом, где создаются воспоминания и формируются семейные традиции.
Сделать правильный выбор помогает обилие разных форматов жилых проектов, представленных сегодня на рынке недвижимости Москвы. Так, большой популярностью пользуются современные многофункциональные комплексы, сочетающие в себе жилые, коммерческие и общественные пространства. Они предлагают жителям доступ ко всем необходимым услугам и удобствам в одном месте — от магазинов и ресторанов до фитнес-центров и офисов. Такой формат особенно привлекателен для тех, кто ценит удобство и экономию времени.
Все чаще покупатели обращают внимание на клубные дома — небольшие жилые комплексы с ограниченным числом квартир, которые предлагают высокий уровень приватности и эксклюзивности. Они часто располагаются в престижных районах и отличаются уникальным дизайном и высоким качеством отделки. Этот формат подходит для тех, кто ищет уединение и комфорт в центре города.
Постепенно формируется запрос и на эко-проекты, ориентированные на создание экологически чистой и здоровой среды. Они включают в себя использование энергоэффективных технологий, наличие зеленых зон и развитую инфраструктуру для активного образа жизни. Кроме того, наиболее взыскательные покупатели ищут эксклюзивные проекты, не имеющие аналогов и предлагающие максимальный уровень комфорта и удобства.
Более того, различные форматы жилья могут гармонично сочетаться в рамках одного проекта, дополняя друг друга и формируя новый тип городской среды. Одним из наиболее интересных примеров подобного подхода стал проект «Остров» от компании «Донстрой».
Объединяя лучшие идеи
С первых лет своего существования компания «Донстрой», отметившая в прошлом году 30-летие профессиональной деятельности, создает знаковые для Москвы проекты, которые не просто отвечают самым строгим требованиям жилой и коммерческой застройки, но и меняют городскую среду к лучшему. Девелопер одинаково успешно возводит как целые жилые кварталы, так и эксклюзивные камерные объекты. Реализовав свыше 50 проектов, демонстрирующих все разнообразие современной архитектуры, компания «Донстрой» заслуженно получила статус одного из наиболее опытных застройщиков российской столицы.
Авторитет девелопера подтверждают многочисленные отраслевые премии и высокие позиции в профессиональных рейтингах — в частности, в прошлом году девелопер второй раз подряд возглавил рейтинг уверенности застройщиков Москвы в номинации «Жилье бизнес-класса» по версии журнала Forbes.
В основу проекта «Остров» была заложена идея создать многообразную, но при этом гармоничную городскую среду, предлагающую широкий спектр разнообразных форматов и вариантов жилья. Благодаря этому каждый из 10 кварталов, возводимых на территории живописной Мневниковской поймы на северо-западе Москвы, имеет собственный набор базовых характеристик, включая архитектурный стиль, этажность, количество корпусов, плотность застройки и т. д. При этом вместе они создают единый ансамбль, законченную оригинальную композицию с обилием светлых тонов и плавных форм, задающих новый формат эмоциональной наполненности.
Полноправным участником проекта стала окружающая среда, ведь «Остров» не просто расположен вдали от шумных районов и перегруженных магистралей, но отделен от шумного мегаполиса Москвой-рекой и заповедными территориями Москворецкого природного парка. Кварталы «Острова» дарят своим резидентам редкую возможность пользоваться всеми привилегиями жизни на природе — гулять в парке и вдоль реки, наслаждаться закатами и рассветами, дышать чистым воздухом. Таким образом, резиденты получают все преимущества загородного образа жизни, но при этом благодаря высокой доступности проекта могут быстро добраться до любого района Москвы: в пешей доступности от «Острова» находится станция метро «Терехово», а путь на автомобиле до Садового кольца и других крупных городских магистралей занимает не более 15 минут.
Благодаря разнообразию форматов здесь каждый сможет найти свое идеальное место для жизни. Хотите быть ближе к воде? Обратите внимание на лоты в первом, четвертом и восьмом кварталах — ближайших к реке локациях. Хотите быстро добираться до любой точки города? Географический центр «Острова» приходится на пятый и шестой кварталы, расположенные в непосредственной близости от метро. Ищете вариант для жизни с детьми? Им может стать второй и седьмой кварталы, чьи корпуса расположены в непосредственной близости от детских садов и школ. Так, на территории второго квартала уже построен современный образовательный центр, куда вошли детский сад на 125 мест и школа на 800 детей в составе ГБОУ «Школа № 2030», известной как «Школа будущего».
Получить максимум преимуществ
Есть на «Острове» варианты и для более искушенных покупателей, которые стремятся к уединенной жизни и не готовы идти на компромиссы в вопросах комфорта и статуса. Так, полностью завершено строительство третьего квартала, реализованного в формате премиального клубного дома. Он включает в себя три современных особняка, чья элегантная архитектура, вдохновленная классическими городскими усадьбами, создает ощущение спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, а камерная атмосфера (всего 8–10 этажей, 2–5 квартир на этаже) обеспечивает полноценную приватность жизни. Престижный статус квартала виден в каждой детали — от витражей и натурального камня в оформлении фасадов до безрамного остекления, панорамных окон «в пол» и высоких потолков (от 3,25 до 4 м) в самих квартирах.
Для ищущих действительно эксклюзивный, не имеющий аналогов вариант, компания «Донстрой» подготовила внутренний проект элитной малоэтажной застройки — «Остров X». Рассчитанные на 18 квартир и 3 пентхауса площадью от 127 до 540 кв. м, две столичные островные виллы действительно позволяют почувствовать жизнь в ее полном объеме. На этаже здесь всего 2-3 квартиры, и каждая имеет свой приватный вход из панорамного лифта через частную террасу, а просторные внутренние планировки позволяют создать комфортное и удобное пространство — с отдельными детскими комнатами, специально оборудованными кабинетами для работы, комнатами для персонала и многим другим. При этом «Остров X» имеет приватную территорию с собственным садом и выходом к реке.
Как и любой другой проект компании «Донстрой», столичные островные виллы создаются с максимальной заботой о будущих резидентах и удивительным вниманием к деталям. Чтобы подчеркнуть уникальность «Острова X», девелопер совместно с брендом нишевой парфюмерии Fakoshima создал одноименный коллекционный парфюм. Его аромат, сочетающий ноты дерева, кашемира, замши и ванили, создает ощущение уюта, благополучия и защищенности.
Разнообразие возможностей
Стремление компании «Донстрой» сделать так, чтобы найти свою квартиру мечты на «Острове» можно было практически под любой запрос, нашло свое отражение во множестве вариантов планировок и площадей в каждом из кварталов проекта. Неважно, ищите вы небольшую студию или просторные апартаменты для большой семьи — подобрать подходящий лот не составит труда. При этом все лоты отличаются множеством продуманных и разнообразных решений, призванных сделать жизнь резидентов проекта максимально удобной и комфортной, а частное пространство квартир дополняет общедоступная инфраструктура современных лобби — от фитнес-румов и детских игровых залов до приватных лаунджей и кабинетов для деловых встреч.
Немало внимания было уделено и функциональной наполненности дворовых пространств «Острова», каждый из которых реализуется в собственном уникальном формате. Это безопасное, контролируемое и недоступное посторонним пространство, интересное и взрослым, и детям, ведь застройщик не только подготовил многочисленные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки, зоны отдыха и т. д., но и сохранил максимальный уровень озеленения.
Возможности для полноценной насыщенной жизни без необходимости тратить лишнее время на дорогу еще больше расширяет собственная инфраструктура «Острова» — социальная, коммерческая и культурная. Кварталы проекта фактически образуют небольшой город в городе — со своими магазинами, ресторанами, банками, медицинскими и образовательными учреждениями.
Независимо от того, ищете ли вы уединение, динамичную городскую жизнь или экологически чистую среду, разнообразие форматов позволяет каждому резиденту «Острова» найти квартиру, которая соответствует его образу жизни, предпочтениям и ожиданиям.
ООО «Специализированный застройщик „ТПУ „Терехово 12“
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