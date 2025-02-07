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Posted 7 февраля, 14:18

Published 7 февраля, 14:18

Modified 7 февраля, 14:30

Updated 7 февраля, 14:30

Популяция кабанов в заповеднике «Белогорье» очень низкая

«Вымерли» — и хорошо: что с популяцией кабанов в Белгородской области после эпидемии

7 февраля 2025, 14:18
Фото: группа заповедника «Белогорье» в ВК. Популяция кабанов в заповеднике «Белогорье» очень низкая

В заповеднике «Белогорье» практически не стало кабанов

Ситуация с численностью кабанов после эпидемии африканской чумы свиней несколько лет назад в Белгородской области не улучшилась? Отвечают специалисты.

Во время мониторинга численности кабанов в 2021 году на участке «Лес на Ворскле» в заповеднике «Белогорье» сотрудники выявили высокую численность популяции. На тысячу гектаров приходилось тогда 131,4 особи. В Россельхознадзоре даже предложили провести мероприятия по регулированию количества кабанов, как делали ранее в 2017-м.

Причина — африканская чума свиней (далее АЧС). Раньше на территории заповедника было до 300 голов, говорит инспектор Олег Резниченко. Как именно произошло заражение, установить сложно, но случаи заболевания фиксировались в соседних регионах. АЧС, считают в Россельхознадзоре, не представляет опасности для человека, но от неё нет лекарства, болезнь для животных смертельна.

Чтобы остановить распространение АЧС, было принято решение отстреливать заражённых кабанов. По итогам последнего учёта, сообщила директор по научной работе Мария Щекало, в заповеднике насчитали до 10 особей. Если точнее, то на пятый день мониторинга зафиксировали четырёх кабанов.

«Наверное, где-то в пределах 10 особей. Но по нормам у нас на территории столько и должно быть без подкормки, чтобы зверь себя комфортно чувствовал и не приносил ущерб лесу. Потому что при высокой численности, соответственно, больший ущерб приносит. И подстилка полностью перерывается. Вот это сейчас у нас у косули как раз наблюдают, из-за того, что её очень много».

«Помогли» с уменьшением численности кабанов люди, которые занимаются браконьерством. Олег рассказал, что в пойме Ворсклы сотрудники заповедника находили следы убийства животных.

Троим белгородским охотникам грозит «уголовка» за убийство кабана
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Африканская чума свиней#Экология#Животные#Борисовка#Заповедник белогорье#Кабаны#Браконьерство#Живая природа
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