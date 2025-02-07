«Вымерли» — и хорошо: что с популяцией кабанов в Белгородской области после эпидемии

Причина — африканская чума свиней (далее АЧС). Раньше на территории заповедника было до 300 голов, говорит инспектор Олег Резниченко. Как именно произошло заражение, установить сложно, но случаи заболевания фиксировались в соседних регионах. АЧС, считают в Россельхознадзоре, не представляет опасности для человека, но от неё нет лекарства, болезнь для животных смертельна.