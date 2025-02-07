Выглянувшие зимой тюльпаны умрут? В Белгороде ещё сильнее похолодает

Posted 7 февраля, 12:44
Published 7 февраля, 12:44
Modified 7 февраля, 12:44
Updated 7 февраля, 12:44
Завтра, 8 февраля, в Белгородской области установится переменная облачность. По информации МЧС, осадков не ожидается, однако местами возможна гололедица. Ветер северо-восточный, с порывами 7-12 м/с.
Ночью столбики термометров в некоторых районах опустятся вплоть до -12 °С. Днём в Белгородской области температура будет варьироваться от -2 °С до -7 °C.
В Белгороде, по прогнозам Гидрометцентра, суббота ожидается солнечной. В тёмное время похолодает до -7 °С. Днём температура составит около -3 °С.
Отрицательная температура держится в Белгородской области с начала февраля. Ранее в областном центре расцвели тюльпаны.