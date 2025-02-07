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Posted 7 февраля, 12:44

Published 7 февраля, 12:44

Modified 7 февраля, 12:44

Updated 7 февраля, 12:44

Тюльпаны в Белгороде взошли несмотря на снег

Выглянувшие зимой тюльпаны умрут? В Белгороде ещё сильнее похолодает

7 февраля 2025, 12:44
Фото: «Белгород № 1». Тюльпаны в Белгороде взошли несмотря на снег

В Белгородской области похолодает до -12 °С

Сюжет
Погода
Крепкий мороз придёт в регион ближайшей ночью. Днём же обещают до -7 °С.

Завтра, 8 февраля, в Белгородской области установится переменная облачность. По информации МЧС, осадков не ожидается, однако местами возможна гололедица. Ветер северо-восточный, с порывами 7-12 м/с.

Ночью столбики термометров в некоторых районах опустятся вплоть до -12 °С. Днём в Белгородской области температура будет варьироваться от -2 °С до -7 °C.

В Белгороде, по прогнозам Гидрометцентра, суббота ожидается солнечной. В тёмное время похолодает до -7 °С. Днём температура составит около -3 °С.

Отрицательная температура держится в Белгородской области с начала февраля. Ранее в областном центре расцвели тюльпаны.

Метеорологическая обстановка области
Метеорологическая обстановка области. Фото: МЧС
Мороз крепчает, но без снега: зимняя погода задержится в Белгородской области
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