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Posted 7 февраля, 16:15

Published 7 февраля, 16:15

Modified 7 февраля, 17:20

Updated 7 февраля, 17:20

Ночное ДТП в Белгороде, в котором погибли две женщины и пострадали трое мужчин

«В состоянии клинической смерти»: в горбольнице Белгорода рассказали о ночном ДТП

7 февраля 2025, 16:15
Фото: Изображение Midjourney. Ночное ДТП в Белгороде, в котором погибли две женщины и пострадали трое мужчин

Заместитель главврача горбольницы №2 Белгорода рассказал о ночном трагичном ДТП

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Новости Белгорода
Заместитель главврача горбольницы рассказал о ДТП на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова, в котором погибли две белгородки и пострадал водитель скорой помощи. Одна из женщин поступила в больницу состоянии клинической смерти, но после скончалась. Мужчина в тяжёлом состоянии.

Евгений Коровяковский, замглавврача белгородской горбольнице №2 по медчасти, дал комментарий о трагических последствиях ночного ДТП. Мужчина рассказал, что в результате столкновения BMW и скорой погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник, а также доставлен в медучреждение с серьёзными травмами водитель кареты скорой помощи.

Одна медсестра погибла на месте происшествия из-за полученных травм, в то время как другую доставили в больницу в состоянии глубокой комы, однако медикам не удалось спасти женщину. Состояние водителя оценивают как крайне тяжёлое. Как заявил Коровяковский, мужчину обследовали, выживший в «реанимационных мероприятиях» не нуждается.

Трагедия случилась сегодня в Белгороде, в районе двух часов ночи на пересечении проспекта Славы и Попова. Кроме водителя скорой, пострадали трое человек, находившихся в легковом авто, водитель которого проигнорировал красный свет. Правоохранительные органы ведут расследование. В УМВД заявили, что предположительному виновнику ДТП 31 год, также ему грозит до 7 лет тюрьмы. Также Telegram-канал SHOT пишет, что им мог быть тренер по ММА из Мурманской области, Рамазан Гаджимурадов. Он является участником СВО и несёт службу в морфлоте. На месте происшествия белгородцы организовали мемориал в честь погибших женщин.

Видео: Мир Белогорья.
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