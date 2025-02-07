«В состоянии клинической смерти»: в горбольнице Белгорода рассказали о ночном ДТП

Трагедия случилась сегодня в Белгороде, в районе двух часов ночи на пересечении проспекта Славы и Попова. Кроме водителя скорой, пострадали трое человек, находившихся в легковом авто, водитель которого проигнорировал красный свет. Правоохранительные органы ведут расследование. В УМВД заявили, что предположительному виновнику ДТП 31 год, также ему грозит до 7 лет тюрьмы. Также Telegram-канал SHOT пишет, что им мог быть тренер по ММА из Мурманской области, Рамазан Гаджимурадов. Он является участником СВО и несёт службу в морфлоте. На месте происшествия белгородцы организовали мемориал в честь погибших женщин.