«В состоянии клинической смерти»: в горбольнице Белгорода рассказали о ночном ДТП

Posted 7 февраля, 16:15
Published 7 февраля, 16:15
Modified 7 февраля, 17:20
Updated 7 февраля, 17:20
Евгений Коровяковский, замглавврача белгородской горбольнице №2 по медчасти, дал комментарий о трагических последствиях ночного ДТП. Мужчина рассказал, что в результате столкновения BMW и скорой погибли фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник, а также доставлен в медучреждение с серьёзными травмами водитель кареты скорой помощи.
Одна медсестра погибла на месте происшествия из-за полученных травм, в то время как другую доставили в больницу в состоянии глубокой комы, однако медикам не удалось спасти женщину. Состояние водителя оценивают как крайне тяжёлое. Как заявил Коровяковский, мужчину обследовали, выживший в «реанимационных мероприятиях» не нуждается.
Трагедия случилась сегодня в Белгороде, в районе двух часов ночи на пересечении проспекта Славы и Попова. Кроме водителя скорой, пострадали трое человек, находившихся в легковом авто, водитель которого проигнорировал красный свет. Правоохранительные органы ведут расследование. В УМВД заявили, что предположительному виновнику ДТП 31 год, также ему грозит до 7 лет тюрьмы. Также Telegram-канал SHOT пишет, что им мог быть тренер по ММА из Мурманской области, Рамазан Гаджимурадов. Он является участником СВО и несёт службу в морфлоте. На месте происшествия белгородцы организовали мемориал в честь погибших женщин.