В России появятся дополнительные выходные?

Posted 7 февраля, 10:45
Published 7 февраля, 10:45
Modified 7 февраля, 10:45
Updated 7 февраля, 10:45
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и День Святой Троицы официальными выходными днями, сообщает «РИА Новости». По его словам, эти праздники несут в себе не только религиозное значение, но и являются важными семейными традициями.
При этом обе даты выпадают на воскресенье. Поэтому выходными предлагается сделать понедельники после праздников.
В ближайшее время депутат планирует подготовить и внести соответствующий законопроект.
Ранее в Госдуме отклонили предложение сделать 31 декабря постоянным выходным днём. Законопроект был внесён ещё в 2020 году, но так и не получил поддержку, несмотря на одобрение президента.
Также в Госдуме обсуждается введение 36-часовой рабочей недели. Законопроект, подготовленный Светланой Бессараб, будет рассмотрен после завершения специальной военной операции. Депутат отметила, что сокращение рабочего времени показало свою эффективность в Европе, повышая продуктивность сотрудников и улучшая их качество жизни, однако нововведение вряд ли коснётся производственных работников.
А депутат Сардана Авксентьева предложила рассмотреть японский опыт введения четырёхдневной рабочей недели для повышения рождаемости и поддержки работающих матерей. В Токио планируют внедрить такие изменения с апреля 2025 года. Авксентьева отметила, что на данный момент внедрение четырёхдневки в России невозможно из-за дефицита кадров, но с развитием технологий и роботизации это станет возможным. В то же время большинство россиян поддерживают эту инициативу, хотя существуют опасения по поводу возможного снижения зарплаты.