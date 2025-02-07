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Posted 7 февраля, 10:45

Published 7 февраля, 10:45

Modified 7 февраля, 10:45

Updated 7 февраля, 10:45

Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник

В России появятся дополнительные выходные?

7 февраля 2025, 10:45
Фото: 1MI. Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник

В Госдуме предложили сделать выходные в честь Дня Святой Троицы и Пасхи

Сюжет
Госдума
Депутат Госдумы предложил эту инициативу, чтобы люди могли больше времени проводить с близкими.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил сделать Пасху и День Святой Троицы официальными выходными днями, сообщает «РИА Новости». По его словам, эти праздники несут в себе не только религиозное значение, но и являются важными семейными традициями.

При этом обе даты выпадают на воскресенье. Поэтому выходными предлагается сделать понедельники после праздников.

В ближайшее время депутат планирует подготовить и внести соответствующий законопроект.

Ранее в Госдуме отклонили предложение сделать 31 декабря постоянным выходным днём. Законопроект был внесён ещё в 2020 году, но так и не получил поддержку, несмотря на одобрение президента.

Также в Госдуме обсуждается введение 36-часовой рабочей недели. Законопроект, подготовленный Светланой Бессараб, будет рассмотрен после завершения специальной военной операции. Депутат отметила, что сокращение рабочего времени показало свою эффективность в Европе, повышая продуктивность сотрудников и улучшая их качество жизни, однако нововведение вряд ли коснётся производственных работников.

А депутат Сардана Авксентьева предложила рассмотреть японский опыт введения четырёхдневной рабочей недели для повышения рождаемости и поддержки работающих матерей. В Токио планируют внедрить такие изменения с апреля 2025 года. Авксентьева отметила, что на данный момент внедрение четырёхдневки в России невозможно из-за дефицита кадров, но с развитием технологий и роботизации это станет возможным. В то же время большинство россиян поддерживают эту инициативу, хотя существуют опасения по поводу возможного снижения зарплаты.

Россиян лишили длинных выходных в феврале. А стоит ли брать в этом месяце отпуск?
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#Анна Селищева#Общество#Выходные#Госдума#Россия#Дмитрий Гусев
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