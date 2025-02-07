В России появятся дополнительные выходные?

А депутат Сардана Авксентьева предложила рассмотреть японский опыт введения четырёхдневной рабочей недели для повышения рождаемости и поддержки работающих матерей. В Токио планируют внедрить такие изменения с апреля 2025 года. Авксентьева отметила, что на данный момент внедрение четырёхдневки в России невозможно из-за дефицита кадров, но с развитием технологий и роботизации это станет возможным. В то же время большинство россиян поддерживают эту инициативу, хотя существуют опасения по поводу возможного снижения зарплаты.