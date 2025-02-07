В Белгороде выросло количество диабетиков из-за обстрелов?

Сахарный «бум» был? Увеличилось ли количество диабетиков в Белгородской области

А что же тогда с показателями Белгорода?

Где в Белгородской области больше всего диабетиков, а где наоборот?

Сколько белгородцев получили диагноз сахарный диабет и как его диагностировали?

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