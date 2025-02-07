В Белгороде выросло количество диабетиков из-за обстрелов?

Posted 7 февраля, 06:35
Published 7 февраля, 06:35
Modified 7 февраля, 06:37
Updated 7 февраля, 06:37
В 2023 году в Белгороде на 87,7% увеличилось количество выявленных случаев сахарного диабета. Такие данные опубликовала мэрия в паспорте города. Редакция Бел.Ру обратилась в правительство Белгородской области, чтобы узнать, есть ли такая тенденция по всему региону и что могло послужить причинами роста. Оказалось, что история немного сложнее, чем кажется.
По данным минздрава, в 2022 году в Белгородской области было 60 тыс. диабетиков. Из них 56,6 тыс. — диабет 2-го типа, а первого — 3,3 тыс. у взрослых и 668 у детей. В 2023 году количество людей с такими диагнозами уменьшилось до 58 тыс. Сахарный диабет 2-го типа был у 54,7 тыс. людей, 1-го — у 2,6 тыс. взрослых, а 653 случая у детей.
По последним данным за 2024 год, общее количество диабетиков увеличилось на 3 тыс. В общем число дошло до 61,8 тыс. диагнозов. 57,8 тыс. диабет 2-го типа, впервые за изученный период в их состав вошли несовершеннолетние — четыре ребёнка. 3,2 тыс. взрослых с диабетом 1-го типа и 680 детей.
При этом минздрав отмечает, что «значительного роста больных сахарным диабетом не отмечается».
В 2022 году в Белгороде было 11,3 тыс. болеющих диабетом, среди них 189 детей с 1-м типом. В 2023 году — 12,1 тыс. (215 детей с 1-м типом), а в 2024 году — 12,8 тыс. (201 детей с 1-м типом). По этой статистике нельзя сказать, что заметен огромный скачок, точно не на 87,7%.
Объяснили причины роста несколькими обстоятельствами. Повышение качества и увеличение количества диагностических мероприятий по выявлению диабета. В частности, массовое использование лабораторного метода исследования гликированного гемоглобина, рост количества профилактических мероприятий — диспансеризация, предварительные и периодические медицинские осмотры и рост количества их участников.
«Во-вторых, в результате миграции населения приграничных районов, подвергавшихся обстрелам со стороны Украины, часть жителей была размещена на территории Белгорода. Для получения необходимой медицинской помощи они были поставлены на временный учёт в городских медучреждениях. В их числе были и пациенты с сахарным диабетом, которых включили в общее число имеющих указанное заболевание», — отметили в минздраве.
На данный момент в Белгородской области зарегистрировано 61,8 тыс. случаев сахарного диабета. Больше всего страдающих от болезни в Белгородском районе, а меньше всего в Краснояружском районе.
Однако количество болеющих по каждому муниципалитету установить невозможно — это невозможно сделать по техническим причинам. Внесение данных о пациентах с сахарным диабетом в медицинскую информационную систему проводится в два этапа.
«Первоначально, после предварительного диагностирования заболевания, информация о новом пациенте включается в общее число заболевших без территориальной привязки. И только после проведения дополнительных обследований и подтверждения предварительного диагноза сведения о нём вносятся в базу данных конкретного медучреждения, в котором он будет находиться под наблюдением специалистов», — уточнили в ответ на запрос Бел.Ру в региональном минздраве.
В 2022 году в ходе диспансеризации выявили 1537 новых случаев сахарного диабета, из них 1306 — инсулиннезависимого. В 2023 году такие диагнозы получило 1626 белгородцев, из них 1386 с инсулиннезависимым типом. С января 2024 года обнаружили 1635 случаев, из них 1528 — инсулиннезависимого типа. В этих данных нет информации о болеющих несовершеннолетних.
Отметим, что один из основным фактором риска для диабета 2 типа — избыточная масса тела и низкая физическая активность. Он был диагностирован у пациентов, страдающих ожирением, в 2022 году — 10 раз, в 2023 году — тоже 10 раз, а в 2024 году — 12.
Диагностика заболевания проводится по клиническим рекомендациям Минздрава РФ. Для выявления диабета проводят лабораторное исследования уровня гликемии.
На вопрос журналистов о жалобах на предоставление льготных лекарств ответили, что учёта по отдельным направлениям не ведут, но за 10 месяцев 2024 года общее число обращений в организационно-фармацевтический отдел департамента организации медицинской помощи минздрава по вопросам льготных лекарств было 448, а в 2023 году — 481.
Диагностикой и лечением сахарного диабета занимаются врачи-эндокринологи или доктора, которые больше углублены в профиль, — диабетологи. Журналисты Бел.Ру уточнили, сколько таких специалистов работают в Белгородской области.
В 2022 году по профилю «эндокринология» работали 54 врача, а в 2023 году — 62. С 1 января 2024 года по настоящее время в регионе ведёт приём 61 врач-эндокринолог. Это количество соответствует нормативам Минздрава России, кадрового дефицита в этой сфере нет.
Все жители Белгородской области с сахарным диабетом имеют право получать за счёт бюджетных средств лекарства, назначенные им врачами, а также диагностические средства для контроля уровня сахара в крови.
«Относительно новой» в минздраве назвали меру поддержки детей с диабетом 1-го типа. Программу обеспечения системами непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови ввели в 2021 году. Деньги на это выделяют из бюджета области.
«Следует подчеркнуть, что Белгородская область стала первым субъектом Российской Федерации, обеспечившим детей, больных сахарным диабетом, системами непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови», — отметили в ведомстве.