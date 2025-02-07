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Posted 7 февраля, 08:35

Published 7 февраля, 08:35

Modified 7 февраля, 08:37

Updated 7 февраля, 08:37

В Белгороде BMW столкнулся со скорой: есть погибшие

В Белгороде после смертельного ДТП с машиной скорой помощи начали расследование

7 февраля 2025, 08:35
Фото: 1MI. В Белгороде BMW столкнулся со скорой: есть погибшие

Уголовное дело возбуждено после ДТП со скорой в Белгороде

Сюжет
Авария
Трагедия произошла минувшей ночью, погибли фельдшеры скорой помощи.

Сегодня ночью в центре Белгорода BMW на всей скорости врезался в автомобиль скорой помощи. В результате аварии погибли фельдшеры. Им было 38 и 45 лет. Травмы получили четверо человек: оба водителя, а также двое пассажиров BMW.

Следственный отдел ОМВД России по Белгороду возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Прокуратура области инициировала проверку и взяла расследование под контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ночью в центре Белгорода произошло смертельное ДТП с машиной скорой помощи
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