В Белгороде после смертельного ДТП с машиной скорой помощи начали расследование

Posted 7 февраля, 08:35
Published 7 февраля, 08:35
Modified 7 февраля, 08:37
Updated 7 февраля, 08:37
Сегодня ночью в центре Белгорода BMW на всей скорости врезался в автомобиль скорой помощи. В результате аварии погибли фельдшеры. Им было 38 и 45 лет. Травмы получили четверо человек: оба водителя, а также двое пассажиров BMW.
Следственный отдел ОМВД России по Белгороду возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
Прокуратура области инициировала проверку и взяла расследование под контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.