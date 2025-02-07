Гладков сообщил о начале строительства больницы скорой помощи в Белгороде

Posted 7 февраля, 06:51
Published 7 февраля, 06:51
Modified 7 февраля, 09:45
Updated 7 февраля, 09:45
В Белгородской области наконец стартовало строительство больницы скорой медицинской помощи. С просьбой о возведении такого объекта в регионе губернатор Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину ещё во время их первой встречи.
Чиновник заверил, что больница будет большой и крайне современной. На следующей неделе Гладков планирует посетить место строительства.
Как уточнили в региональном правительстве, медучреждение расположится на территории горбольницы № 2 в Белгороде. Построят его в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». На работы и закупку оборудования может уйти более 16 млрд рублей.
Строительство планируют закончить в декабре 2028 года. Предполагается, что больница сможет принимать свыше 400 пациентов.
Напомним, что строительство такой больницы в федеральном Минздраве обсудили ещё в начале 2023 года. Тогда же начали искать место для размещения медицинского учреждения.
Построить её планировалось уже в 2024 году, но реализовать эти планы не удалось, поэтому работы перенесли на 2025-й.