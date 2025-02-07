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Posted 7 февраля, 06:51

Published 7 февраля, 06:51

Modified 7 февраля, 09:45

Updated 7 февраля, 09:45

Больница скорой помощи появится в Белгороде

Гладков сообщил о начале строительства больницы скорой помощи в Белгороде

7 февраля 2025, 06:51
Фото: 1MI. Больница скорой помощи появится в Белгороде
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Новости Белгорода
Строительство медучреждения обсуждали несколько лет. Вячеслав Гладков заверил, что это будет большой и «суперсовременный» объект.

В Белгородской области наконец стартовало строительство больницы скорой медицинской помощи. С просьбой о возведении такого объекта в регионе губернатор Вячеслав Гладков обратился к президенту России Владимиру Путину ещё во время их первой встречи.

Чиновник заверил, что больница будет большой и крайне современной. На следующей неделе Гладков планирует посетить место строительства.

Как уточнили в региональном правительстве, медучреждение расположится на территории горбольницы № 2 в Белгороде. Построят его в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения». На работы и закупку оборудования может уйти более 16 млрд рублей.

Строительство планируют закончить в декабре 2028 года. Предполагается, что больница сможет принимать свыше 400 пациентов.

Напомним, что строительство такой больницы в федеральном Минздраве обсудили ещё в начале 2023 года. Тогда же начали искать место для размещения медицинского учреждения.

Построить её планировалось уже в 2024 году, но реализовать эти планы не удалось, поэтому работы перенесли на 2025-й.

В Белгороде построят больницу скорой медицинской помощи
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#Александра Склярова#Белгородская область#Больница#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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