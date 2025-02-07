bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 07:16

Published 7 февраля, 07:16

Modified 7 февраля, 07:18

Updated 7 февраля, 07:18

В Белгороде продолжаются поиски мужчины

В Белгороде ищут пропавшего в старый Новый год мужчину

7 февраля 2025, 07:16
Фото: «Лиза Алерт». В Белгороде продолжаются поиски мужчины
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцы около месяца не могут найти 49-летнего знакомого. Мужчина проживал в областном центре, сообщили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Почти месяц в областном центре ищут 49-летнего жителя Белгорода. Александра Перунова в последний раз видели 14 января, но после этого о нём никто не слышал.

Во что мог быть одет мужчина, неизвестно. Но есть некоторые приметы: он нормального телосложения, рост — 180 сантиметров, коротко стрижен. Волосы русого цвета.

Добровольцы отряда просят белгородцев помочь в поиске мужчины. Если кто-либо что-то знает о его вероятном местонахождении, сообщить также можно по номеру 112 или по телефону «Лизы Алерт».

Пропавший в Белгороде мужчина
Пропавший в Белгороде мужчина. Фото: «Лиза Алерт»

Напомним, что в конце января волонтёрам удалось найти белгородца, который пропал ещё в ноябре. Мужчина не выжил.

Пропавшего два месяца назад белгородца нашли мёртвым
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом два дня назад пропал мужчина маленького ростаВ Белгородской области пропала пожилая женщина, которая нуждается в медпомощиВ Курской области при загадочных обстоятельствах пропала 9-летняя девочка
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Лиза Алерт#Новости Белгорода#Белгород#Пропал человек
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика