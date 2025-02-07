В Белгороде ищут пропавшего в старый Новый год мужчину

Posted 7 февраля, 07:16
Published 7 февраля, 07:16
Modified 7 февраля, 07:18
Updated 7 февраля, 07:18
Почти месяц в областном центре ищут 49-летнего жителя Белгорода. Александра Перунова в последний раз видели 14 января, но после этого о нём никто не слышал.
Во что мог быть одет мужчина, неизвестно. Но есть некоторые приметы: он нормального телосложения, рост — 180 сантиметров, коротко стрижен. Волосы русого цвета.
Добровольцы отряда просят белгородцев помочь в поиске мужчины. Если кто-либо что-то знает о его вероятном местонахождении, сообщить также можно по номеру 112 или по телефону «Лизы Алерт».
Напомним, что в конце января волонтёрам удалось найти белгородца, который пропал ещё в ноябре. Мужчина не выжил.