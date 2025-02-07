Трое погибли, пострадал храм: что произошло в Белгородской области?

Пострадавших в результате вчерашних обстрелов и налётов БПЛА нет, но есть погибшие. В результате сброса взрывчатки на авто погибли три человека. Сообщалось, что одна из жертв — девочка-подросток. Трагедия произошла в Валуйском округе — в районе закрытого на въезд села.