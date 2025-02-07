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Posted 7 февраля, 06:46

Published 7 февраля, 06:46

Modified 7 февраля, 06:49

Updated 7 февраля, 06:49

В Белгородской области всё ещё неспокойно

Трое погибли, пострадал храм: что произошло в Белгородской области?

7 февраля 2025, 06:46
Фото: bel.ru. В Белгородской области всё ещё неспокойно

ВСУ атаковали Белгородскую область 37 снарядами и 37 беспилотниками

Сюжет
Обстрел
В районе закрытого населённого пункта погибли трое. Среди новых разрушений — храм, дом, объект связи.

Атаки ВСУ на Белгородскую область не прекращаются. 6 февраля по региону выпустили 37 боеприпасов и 37 беспилотников.

Под удар попали семь районов. Только в одном из них каких-либо последствий не выявили — речь о Шебекинском округе, который регулярно подвергается атакам и в котором редко нет разрушений.

Шебекинский округ постоянно принимает удары на себя, в том числе налёты БПЛА. Для защиты домов решили использовать специальные антидроновые сетки.

О том, как живёт опустевший город Шебекино, редакция Бел.Ру рассказывала в большом материале.

Пострадавших в результате вчерашних обстрелов и налётов БПЛА нет, но есть погибшие. В результате сброса взрывчатки на авто погибли три человека. Сообщалось, что одна из жертв — девочка-подросток. Трагедия произошла в Валуйском округе — в районе закрытого на въезд села.

У закрытого на въезд белгородского села погибли трое, один из них — ребёнок
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В Волоконовском районе под удар накануне попал храм Благовещения Пресвятой Богородицы и Святого Архангела Михаила. Масштаб повреждений в оперштабе не уточнили.

В общей сложности в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Валуйском и Грайворонском округах вчера пострадали частный дом и надворная постройка, пять автомобилей, газопровод, инфраструктурный объект связи.

Днём ранее, 5 февраля, под удар попал и Белгород. В столице региона пострадал мужчина из-за атаки БПЛА.

Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке дрона в Белгороде
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