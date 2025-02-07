Трое погибли, пострадал храм: что произошло в Белгородской области?

Posted 7 февраля, 06:46
Published 7 февраля, 06:46
Modified 7 февраля, 06:49
Updated 7 февраля, 06:49
Атаки ВСУ на Белгородскую область не прекращаются. 6 февраля по региону выпустили 37 боеприпасов и 37 беспилотников.
Под удар попали семь районов. Только в одном из них каких-либо последствий не выявили — речь о Шебекинском округе, который регулярно подвергается атакам и в котором редко нет разрушений.
Шебекинский округ постоянно принимает удары на себя, в том числе налёты БПЛА. Для защиты домов решили использовать специальные антидроновые сетки.
О том, как живёт опустевший город Шебекино, редакция Бел.Ру рассказывала в большом материале.
Пострадавших в результате вчерашних обстрелов и налётов БПЛА нет, но есть погибшие. В результате сброса взрывчатки на авто погибли три человека. Сообщалось, что одна из жертв — девочка-подросток. Трагедия произошла в Валуйском округе — в районе закрытого на въезд села.
В Волоконовском районе под удар накануне попал храм Благовещения Пресвятой Богородицы и Святого Архангела Михаила. Масштаб повреждений в оперштабе не уточнили.
В общей сложности в Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, Валуйском и Грайворонском округах вчера пострадали частный дом и надворная постройка, пять автомобилей, газопровод, инфраструктурный объект связи.
Днём ранее, 5 февраля, под удар попал и Белгород. В столице региона пострадал мужчина из-за атаки БПЛА.