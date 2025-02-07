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Posted 7 февраля, 11:41

Published 7 февраля, 11:41

Modified 7 февраля, 13:31

Updated 7 февраля, 13:31

Карета скорой помощи после ДТП в Белгороде

Тренер на авто с мурманскими номерами? Новые подробности смертельного ДТП в Белгороде

7 февраля 2025, 11:41
Фото: страница Алексея Жирова. Карета скорой помощи после ДТП в Белгороде

SHOT: участником смертельного ДТП со скорой в Белгороде был детский тренер ММА

Сюжет
Новости Белгорода
В результате ДТП погибли двое медиков. Предположительно, в иномарке, въехавшей в скорую, был детский тренер ММА.

Минувшей ночью в центре Белгорода BMW X7 на высокой скорости пролетел на красный и врезался в машину скорой помощи. Есть погибшие и пострадавшие.

Telegram-канал «112» пишет, что у иномарки якобы были мурманские номера. На фото последствий ДТП номеров на машине не видно, поэтому достоверно не известно, так ли это.

Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщает, что за рулём иномарки якобы мог быть 28-летний Рамазан Гаджимурадов, тренер по ММА в Мурманской области. Однако подтверждения этой информации нет: некоторые источники пишут, что на него было зарегистрировано авто, а был ли он за рулём в момент ДТП — неизвестно.

Других подробностей об аварии из официальных источников пока не поступало.

Дополнение: в комментарии по происшествию в УМВД указали, что за рулём иномарки был 31-летний мужчина.

Напомним, что в результате ДТП погибли два фельдшера: 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У женщин остались дети.

Четыре человека, включая обоих водителей, а также пассажиров BMW, получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона взяла расследование под контроль.

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