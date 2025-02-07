Тренер на авто с мурманскими номерами? Новые подробности смертельного ДТП в Белгороде

Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщает, что за рулём иномарки якобы мог быть 28-летний Рамазан Гаджимурадов, тренер по ММА в Мурманской области. Однако подтверждения этой информации нет: некоторые источники пишут, что на него было зарегистрировано авто, а был ли он за рулём в момент ДТП — неизвестно.