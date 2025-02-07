Тренер на авто с мурманскими номерами? Новые подробности смертельного ДТП в Белгороде

Posted 7 февраля, 11:41
Published 7 февраля, 11:41
Modified 7 февраля, 13:31
Updated 7 февраля, 13:31
Минувшей ночью в центре Белгорода BMW X7 на высокой скорости пролетел на красный и врезался в машину скорой помощи. Есть погибшие и пострадавшие.
Telegram-канал «112» пишет, что у иномарки якобы были мурманские номера. На фото последствий ДТП номеров на машине не видно, поэтому достоверно не известно, так ли это.
Вместе с тем Telegram-канал SHOT сообщает, что за рулём иномарки якобы мог быть 28-летний Рамазан Гаджимурадов, тренер по ММА в Мурманской области. Однако подтверждения этой информации нет: некоторые источники пишут, что на него было зарегистрировано авто, а был ли он за рулём в момент ДТП — неизвестно.
Других подробностей об аварии из официальных источников пока не поступало.
Дополнение: в комментарии по происшествию в УМВД указали, что за рулём иномарки был 31-летний мужчина.
Напомним, что в результате ДТП погибли два фельдшера: 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник. У женщин остались дети.
Четыре человека, включая обоих водителей, а также пассажиров BMW, получили травмы. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура региона взяла расследование под контроль.