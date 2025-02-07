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Posted 7 февраля, 10:51

Published 7 февраля, 10:51

Modified 7 февраля, 10:51

Updated 7 февраля, 10:51

Люди больше не хотят покупать пуховики?

Торговля пуховиками заметно сократилась. Кто стоит за этим?

7 февраля 2025, 10:51
Фото: Изображение Midjourney. Люди больше не хотят покупать пуховики?
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Новости Белгорода
Аномально тёплая зима в 2025 году заметно отразилось на объёмах продаж зимней одежды. Торговые сети понесли убытки в размере не менее 520 миллионов рублей из-за отсутствия интереса покупателей в начале января.

Это подтверждается статистикой от Первого ОФД, члена Группы ВТБ, владеющего 17% рынка фискальных данных России.

В преддверии зимних холодов в прошлом году россияне, следуя устоявшейся традиции, охотно готовились к низким температурам, активно приобретая зимние пальто и куртки из пуха или синтетических материалов. За декабрь 2024 года продажи зимних курток увеличились на 16% по сравнению с предыдущим годом, т. к. количество покупателей, укомплектовавшихся «зимним нарядом», достигло 415 тысяч человек. Так, общая стоимость этих покупок составила более 3,3 миллиарда рублей, что на 7% превышает показатели декабря 2023 года.

С наступлением января и повышением температуры, спрос на одежду для холодной погоды стал уменьшаться. В начале года было зафиксировано снижение объёмов продаж на 21% по сравнению с предыдущим годом продажи пуховиков составили всего 246 тысяч штук. Объёмы расходов покупателей уменьшились на 25% по сравнению с январём прошлого года, достигнув отметки в 1,66 миллиарда рублей.

В зимнее время обычно растёт спрос на пуховики, отмечает Гребенкина Татьяна, руководитель направления аналитических исследований Первого ОФД. Однако в январе 2025 года заметно стало снижение спроса. Одной из причин этого стали тёплый конец декабря и январь. В результате россияне решили сэкономить на приобретении тёплой одежды и предпочли более лёгкие куртки.

Со снегом исчезли не только белые покровы пейзажа, но и высокие надежды на успешный сезон продаж. Потребительское поведение также меняется: всё больше покупателей отказываются от дорогих пуховиков, требующих особого ухода, в пользу более доступных вариантов, которые можно менять каждую зиму. Такой тренд становится всё более заметным. Об этом сообщают эксперты ВТБ.

Прогноз ВТБ: россияне получат до 500 млрд рублей кешбэка
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