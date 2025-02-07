Торговля пуховиками заметно сократилась. Кто стоит за этим?

В преддверии зимних холодов в прошлом году россияне, следуя устоявшейся традиции, охотно готовились к низким температурам, активно приобретая зимние пальто и куртки из пуха или синтетических материалов. За декабрь 2024 года продажи зимних курток увеличились на 16% по сравнению с предыдущим годом, т. к. количество покупателей, укомплектовавшихся «зимним нарядом», достигло 415 тысяч человек. Так, общая стоимость этих покупок составила более 3,3 миллиарда рублей, что на 7% превышает показатели декабря 2023 года.