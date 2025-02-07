Стало известно, какие спортсмены оформляют страховку чаще других

Бег и плавание оказались самыми популярными видами спорта среди страхователей, на них пришлось по 6% от общего количества спортивных страховых полисов, заключенных в прошлом году. Дзюдо и самбо заняли третье и четвертое места с 5% каждого, а футбол замкнул пятёрку лидеров с 4%. В предыдущем году топ-5 выглядел схожим, за исключением того, что на пятом месте находилось каратэ.