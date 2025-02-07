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Posted 7 февраля, 13:29

Published 7 февраля, 13:29

Modified 7 февраля, 13:31

Updated 7 февраля, 13:31

Стало известно, какие спортсмены оформляют страховку чаще других

Стало известно, какие спортсмены оформляют страховку чаще других

7 февраля 2025, 13:29
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Футбол
По данным СберСтрахования, в 2024 году любители бега, плавания и дзюдо стали лидерами по количеству оформленных страховых полисов для спортсменов. Эти три вида спорта заняли первые места в рейтинге, составленном на основе портфеля компании.

Бег и плавание оказались самыми популярными видами спорта среди страхователей, на них пришлось по 6% от общего количества спортивных страховых полисов, заключенных в прошлом году. Дзюдо и самбо заняли третье и четвертое места с 5% каждого, а футбол замкнул пятёрку лидеров с 4%. В предыдущем году топ-5 выглядел схожим, за исключением того, что на пятом месте находилось каратэ.

В 2024 году спортивное страхование демонстрирует рост: количество оформленных страховых полисов для спортсменов превысило 550 тысяч, увеличившись более чем на 50% по сравнению с 2023 годом. Особенно востребованными стали страховки для спортивного водного туризма (рост в 159 раз), фрирана (рост в 131 раз) и водно-спасательного многоборья (рост в 70 раз).

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования, отметил, что занятия спортом всегда сопряжены с риском травм, и страховой полис может обеспечить компенсацию в случае инцидента.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Спорт#Самбо#Футбол#Каратэ#Бег#Травмы#Страхование#Плавание#Дзюдо#Белгород
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