Стало известно, какие спортсмены оформляют страховку чаще других

Posted 7 февраля, 13:29
Published 7 февраля, 13:29
Modified 7 февраля, 13:31
Updated 7 февраля, 13:31
Бег и плавание оказались самыми популярными видами спорта среди страхователей, на них пришлось по 6% от общего количества спортивных страховых полисов, заключенных в прошлом году. Дзюдо и самбо заняли третье и четвертое места с 5% каждого, а футбол замкнул пятёрку лидеров с 4%. В предыдущем году топ-5 выглядел схожим, за исключением того, что на пятом месте находилось каратэ.
В 2024 году спортивное страхование демонстрирует рост: количество оформленных страховых полисов для спортсменов превысило 550 тысяч, увеличившись более чем на 50% по сравнению с 2023 годом. Особенно востребованными стали страховки для спортивного водного туризма (рост в 159 раз), фрирана (рост в 131 раз) и водно-спасательного многоборья (рост в 70 раз).
Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования, отметил, что занятия спортом всегда сопряжены с риском травм, и страховой полис может обеспечить компенсацию в случае инцидента.