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Posted 7 февраля, 15:18

Published 7 февраля, 15:18

Modified 7 февраля, 15:43

Updated 7 февраля, 15:43

Двое фельдшеров погибли в ДТП в Белгороде

Смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде: что известно к этому часу

7 февраля 2025, 15:18
Фото: страница главврача белгородской СМП Алексея Жирова в ВК. Двое фельдшеров погибли в ДТП в Белгороде

Появились новые подробности смертельного ДТП со скорой в Белгороде

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Новости Белгорода
Главной новостью уходящей пятницы стала ночная авария в центре Белгорода. Какие подробности появились к вечеру?

Что произошло?

В районе двух часов ночи 7 февраля BMW въехал в «Газель» скорой помощи. ДТП случилось на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова.

Судя по записи камер видеонаблюдения, иномарка буквально летела на высокой скорости. Предварительно, машина проскочила на красный свет.

От столкновения транспорт отбросило на опору ЛЭП и в стену ближайшего здания. В региональном МЧС сообщили, что находившихся в легковушке пришлось вытаскивать из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, так как пострадавших плотно зажало.

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Погибшие в ДТП

В результате аварии погибли фельдшеры скорой помощи Ольга Любимова и Марина Паровышник. Одна скончалась на месте от полученных травм, вторая поступила в больницу в состоянии клинической смерти, рассказал заместитель главврача горбольницы № 2 Белгорода Евгений Коровяковский.

Женщинам-медикам было 38 и 45 лет. У Ольги Любимовой осталась дочь, у Марины Паровышник — двое сыновей.

Белгородцы, знакомые с Ольгой Любимовой, охарактеризовали её как доброго и отзывчивого человека. Также сообщается, что одна из погибших ранее проживала в Разумном.

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Кто пострадал в аварии?

В больницу с различными травмами попали четыре человека. Один из них — водитель машины скорой помощи. Как сообщают «Вести. Белгород», он находится в тяжёлом состоянии.

Остальные трое пострадавших были в BMW. Некоторые медиа предполагают, что все они были военными. Официальных комментариев об их состоянии на момент публикации не было.

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Кто был за рулём BMW?

Изначально появилась информация, что за рулём якобы мог быть 28-летний Рамазан Гаджимурадов. Однако в региональном УМВД сообщили, что автомобилем на момент аварии управлял 31-летний мужчина.

Тем не менее Гаджимурадов мог находиться в автомобиле: более того, на него могла быть зарегистрирована машина.

Информацию о том, что Гаджимурадов — боец морской пехоты, подтвердил его знакомый — глава мурманской Федерации по смешанным боевым единоборствам и главный тренер клуба «Булат» Алексей Покровский. Что именно военный делал ночью в Белгороде, когда произошло ДТП, неизвестно.

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Уголовное дело и стихийный мемориал

По факту аварии возбуждено уголовное дело — по статье за нарушение ПДД, повлёкшее гибель двух лиц (ч. 5 ст. 264 У РФ). Самое суровое наказание по статье — до семи лет лишения свободы.

Тем временем в Белгороде на месте смертельной аварии появился стихийный мемориал. Сотрудники скорой помощи и просто неравнодушные горожане несут цветы, рядом стоят фото погибших женщин.

Семьям фельдшеров может помочь любой желающий.

Белгородцы сделали стихийный мемориал в память о погибших в ДТП фельдшерах
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#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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