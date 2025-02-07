Смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде: что известно к этому часу

Posted 7 февраля, 15:18
Published 7 февраля, 15:18
Modified 7 февраля, 15:43
Updated 7 февраля, 15:43
В районе двух часов ночи 7 февраля BMW въехал в «Газель» скорой помощи. ДТП случилось на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова.
Судя по записи камер видеонаблюдения, иномарка буквально летела на высокой скорости. Предварительно, машина проскочила на красный свет.
От столкновения транспорт отбросило на опору ЛЭП и в стену ближайшего здания. В региональном МЧС сообщили, что находившихся в легковушке пришлось вытаскивать из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, так как пострадавших плотно зажало.
В результате аварии погибли фельдшеры скорой помощи Ольга Любимова и Марина Паровышник. Одна скончалась на месте от полученных травм, вторая поступила в больницу в состоянии клинической смерти, рассказал заместитель главврача горбольницы № 2 Белгорода Евгений Коровяковский.
Женщинам-медикам было 38 и 45 лет. У Ольги Любимовой осталась дочь, у Марины Паровышник — двое сыновей.
Белгородцы, знакомые с Ольгой Любимовой, охарактеризовали её как доброго и отзывчивого человека. Также сообщается, что одна из погибших ранее проживала в Разумном.
В больницу с различными травмами попали четыре человека. Один из них — водитель машины скорой помощи. Как сообщают «Вести. Белгород», он находится в тяжёлом состоянии.
Остальные трое пострадавших были в BMW. Некоторые медиа предполагают, что все они были военными. Официальных комментариев об их состоянии на момент публикации не было.
Изначально появилась информация, что за рулём якобы мог быть 28-летний Рамазан Гаджимурадов. Однако в региональном УМВД сообщили, что автомобилем на момент аварии управлял 31-летний мужчина.
Тем не менее Гаджимурадов мог находиться в автомобиле: более того, на него могла быть зарегистрирована машина.
Информацию о том, что Гаджимурадов — боец морской пехоты, подтвердил его знакомый — глава мурманской Федерации по смешанным боевым единоборствам и главный тренер клуба «Булат» Алексей Покровский. Что именно военный делал ночью в Белгороде, когда произошло ДТП, неизвестно.
По факту аварии возбуждено уголовное дело — по статье за нарушение ПДД, повлёкшее гибель двух лиц (ч. 5 ст. 264 У РФ). Самое суровое наказание по статье — до семи лет лишения свободы.
Тем временем в Белгороде на месте смертельной аварии появился стихийный мемориал. Сотрудники скорой помощи и просто неравнодушные горожане несут цветы, рядом стоят фото погибших женщин.
Семьям фельдшеров может помочь любой желающий.