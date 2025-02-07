Смертельное ДТП с машиной скорой помощи в Белгороде: что известно к этому часу

От столкновения транспорт отбросило на опору ЛЭП и в стену ближайшего здания. В региональном МЧС сообщили, что находившихся в легковушке пришлось вытаскивать из авто с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента, так как пострадавших плотно зажало.