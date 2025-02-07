Слухи о наступлении ВСУ под Белгородом забылись после страшного ДТП с участием скорой

На днях Telegram-каналы, освещающие события на фронте, стали сообщать о якобы скоплении бригад ВСУ на границе с Белгородской областью. Эксперты начали выдвигать теории о том, что это может быть связано с возможным наступлением на регион со стороны Украины, в частности, в районе Шебекино.