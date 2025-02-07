Слухи о наступлении ВСУ под Белгородом забылись после страшного ДТП с участием скорой

Posted 7 февраля, 14:11
Published 7 февраля, 14:11
Modified 7 февраля, 14:13
Updated 7 февраля, 14:13
На днях Telegram-каналы, освещающие события на фронте, стали сообщать о якобы скоплении бригад ВСУ на границе с Белгородской областью. Эксперты начали выдвигать теории о том, что это может быть связано с возможным наступлением на регион со стороны Украины, в частности, в районе Шебекино.
Белгородцев такие предположения напугали. Но в оперштабе попросили не паниковать, а также напомнили о необходимости быть бдительными и не доверять непроверенной информации.
Ситуация на границе действительно напряжённая, согласились в ведомстве, но она контролируется всеми соответствующими службами.
Обмен пленными военнослужащими по формуле 150 на 150 состоялся 5 февраля между Россией и Украиной. Среди них был и уроженец Белгородской области.
Ранее региональное правительство заявило, что из плена ВСУ удалось освободить 44 белгородца. Поступали сообщения о том, что в результате январского обмена на родную землю вернётся ещё два белгородца, но местный омбудсмен подтвердила информацию только об одном.
В начале недели заместитель губернатора по строительному и транспортному блокам Белгородской области Владимир Базаров оставил свой пост по собственному желанию. В Сети стали распространяться слухи о том, что аналогичную должность он займёт в соседнем регионе — Курской области. Позже информацию подтвердил врио губернатора Александр Хинштейн.
Оказывается, что Вячеслав Гладков буквально «пожертвовал» Базарова, сам его посоветовал. Строительный блок в Курской области, по словам Хинштейна, находится в упадническом состоянии, а белгородский коллега может помочь укрепить команду правительства.
С 3 февраля новым собственником АО «Приосколье» официально стала компания «Инвест-Трейд». Её владельцем является Сергей Феськов, который ранее стал генеральным директором сразу шести фирм, входящих в состав белгородского агрохолдинга: АО «Приосколье», «Краснояружскую зерновую компанию», «Свекловичное», «Приосколье-Агро семена», «НКЗ» и «Лабазъ».
Он также является учредителем московских компаний «Белинвест», «Агротрейд» и вышеупомянутой «Инвест-Трейд».
«Приосколье» принадлежало подозреваемому в крупном мошенничестве и сбежавшему из-под стражи бизнесмену Геннадию Бобрицкому. Историю холдинга и мнение экспертов по поводу слухов о возможной продаже читайте здесь.
Страшная авария произошла в ночь с 6 на 7 февраля на пересечении проспекта Славы и улицы Попова. Автомобиль BMW ехал на высокой скорости и врезался в карету скорой помощи. Видео с моментом ДТП можно посмотреть здесь.
Два фельдшера, которые находились в салоне, 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник, погибли на месте. У обеих остались дети. Сейчас на месте трагедии образовался стихийный мемориал. Возбуждено уголовное дело.
Всего в результате происшествия пострадали четыре человека. Версии о том, кто был за рулём иномарки, сейчас расходятся. В полиции подтвердили, что за рулём BMW находился 31-летний водитель. Telegram-канал Baza ранее сообщал, что машиной якобы управлял 31-летний Иса А.
Собственник BMW, 28-летний Рамазан Гаджимурадов, тренер по ММА из Мурманской области, вместе 28-летним Мурадом М. находились на пассажирских сидениях. По данным источника, все трое — военнослужащие и сейчас находятся в реанимации.