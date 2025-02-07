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Posted 7 февраля, 10:08

Published 7 февраля, 10:08

Modified 7 февраля, 18:10

Updated 7 февраля, 18:10

День всех влюблённых больше по душе женщинам

Семейные белгородцы больше всех не любят День влюблённых

7 февраля 2025, 10:08
Фото: 1MI. День всех влюблённых больше по душе женщинам
Сюжет
Праздник
Опрошенные белгородцы относятся к Дню святого Валентина нейтрально или даже с раздражением.

Опрос SuperJob среди жителей Белгорода показал, что 50% респондентов относятся ко Дню святого Валентина нейтрально. 13% сказали, что им нравится этот день, а 8% его любят. 19% выразили недовольство по поводу зарубежной традиции, а 10% не переносят 14 февраля.

Женщины чаще положительно оценивают праздник. Среди белгородцев до 35 лет 30% имеют позитивное отношение к Дню святого Валентина, в то время как среди тех, кто старше 45 лет, таких всего 13%.

Семейные жители города реже одиноких поддерживают этот праздник, предпочитая День Петра и Февронии, День семьи, любви и верности.

По данным опроса, проведённого сервисом SuperJob в прошлом году, большинство белгородцев (78%) не планировали отмечать 14 февраля. Праздновать собирались лишь 13% респондентов, в основном молодёжь до 34 лет. Среди последних многие мужчины (30%) планировали подарить своим возлюбленным цветы.

А как вы относитесь к Дню святого Валентина?
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