С начала СВО белгородцам запретили въезд в 43 населённых пункта. Какие?

Так, только вчера, 6 февраля, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о мужчине и двух молодых девушках — 18 и 14 лет, которые проезжали мимо Логачёвки в Валуйском округе. Все они погибли из-за сброса на их авто взрывчатки.