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Posted 7 февраля, 07:44

Published 7 февраля, 07:44

Modified 7 февраля, 07:46

Updated 7 февраля, 07:46

В 43 села в Белгородской области нельзя приезжать

С начала СВО белгородцам запретили въезд в 43 населённых пункта. Какие?

7 февраля 2025, 07:44
Фото: 1MI. В 43 села в Белгородской области нельзя приезжать

В Белгородской области закрыты на въезд 43 населённых пункта

Сюжет
Приграничье
В минкоме Белгородской области озвучили полный список отселённых из-за обстрелов ВСУ сёл. Данные предоставили журналистам РБК.

На сегодняшний день в Белгородской области закрыты на въезд 43 населённых пункта в семи муниципалитетах. Речь идёт о:

  • Журавлёвке, Нехотеевке, Красном Хуторе, Наумовке, Новой Наумовке, Второй Наумовке, Вергилёвке, Щетиновке, Солнцевке, Соловьёвке, Петровке и Валковском в Белгородском районе;
  • Богун-Городке в Борисовском районе;
  • Логачёвке, Бутырках, Бирюче, Вериговке, Новопетровке, Старом Хуторе, Нижних Мельницах, Пригородных Тополях и Павловке в Валуйском округе;
  • Старом в Волоконовском районе;
  • Безымено, Новостроевке-Второй, Порозе, Дроновке, Сподарюшино, Горьковском, Совхозном, Доброполье и Казачке в Грайворонском округе;
  • Староселье, Демидовке, Поповке, Прилесье в Краснояружском районе;
  • Середе, Терезовке, Красном, Ленинском, Первомайском, Мухине и Панкове в Шебекинском округе.

Информация по этим населённым пунктам актуальна на 6 февраля.

Добавим, что, несмотря на ограничения, белгородцы всё равно умудряются попадать на эти территории. Все известные случаи связаны с печальным исходом.

Так, только вчера, 6 февраля, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о мужчине и двух молодых девушках — 18 и 14 лет, которые проезжали мимо Логачёвки в Валуйском округе. Все они погибли из-за сброса на их авто взрывчатки.

Похожая ситуация произошла в ноябре в том же муниципалитете в селе Бирюч: дрон-камикадзе атаковал машину с белгородцами. Мужчина погиб, женщина выжила.

В Старом Хуторе дважды за ноябрь случалась такая же история: в первом случае погибли двое мужчин, во втором — один житель.

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