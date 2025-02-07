С начала СВО белгородцам запретили въезд в 43 населённых пункта. Какие?

Posted 7 февраля, 07:44
Published 7 февраля, 07:44
Modified 7 февраля, 07:46
Updated 7 февраля, 07:46
На сегодняшний день в Белгородской области закрыты на въезд 43 населённых пункта в семи муниципалитетах. Речь идёт о:
Информация по этим населённым пунктам актуальна на 6 февраля.
Добавим, что, несмотря на ограничения, белгородцы всё равно умудряются попадать на эти территории. Все известные случаи связаны с печальным исходом.
Так, только вчера, 6 февраля, губернатор Вячеслав Гладков сообщил о мужчине и двух молодых девушках — 18 и 14 лет, которые проезжали мимо Логачёвки в Валуйском округе. Все они погибли из-за сброса на их авто взрывчатки.
Похожая ситуация произошла в ноябре в том же муниципалитете в селе Бирюч: дрон-камикадзе атаковал машину с белгородцами. Мужчина погиб, женщина выжила.
В Старом Хуторе дважды за ноябрь случалась такая же история: в первом случае погибли двое мужчин, во втором — один житель.