«Россети Центр» утвердили программу ремонта объектов энергетики Белгородской области

В 2025 году филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» к предстоящему отопительному периоду отремонтирует 138 км линий электропередачи, в том числе 41,7 км — в приграничной зоне, 186 питающих центров 35-110 кВ и 502 трансформаторные подстанции 6-10 кВ, 167 из них — в приграничной зоне.

Для снижения количества технологических нарушений, вызванных падением веток на провода, энергетики расчистят порядка 585,9 га просек вдоль линий электропередачи. Работы запланированы на таких крупных подстанциях, как ПС 110 кВ «Алексеевка», «Старый Оскол-1», «Южная», «Короча», «Ракитное», «Строитель», обеспечивающих электроснабжение целых населенных пунктов и жизненно важных объектов региона. На 23 высоковольтных линиях электропередачи 35-110 кВ энергетики проведут капитальный ремонт с заменой изоляторов, провода, установкой птицезащитных устройств и расчисткой от растительности. Это повысит надежность электроснабжения жителей Губкинского, Валуйского, Старооскольского округов, Корочанского, Волоконовского, Прохоровского районов. Большой объем металлоконструкций для выполнения ремонта линий электропередачи планируется изготовить силами службы подготовки производства — свыше 6 тысяч штук, а также провести капитальный ремонт 240 силовых трансформаторов, что поможет существенно ускорить производственный цикл. Технические мероприятия позволят подготовиться к будущей зиме и обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Энергетики обеспечили мощностью новые ЖК в Белгороде и Обнинске Узнать подробнее Читайте также: Ярче и безопаснее: энергетики модернизировали освещение в четырёх регионах Энергетики подключили к сетям новые спортивные объекты в Белгороде и Ярославле