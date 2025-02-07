Разместят в недострое на Чапаева белгородские министерства или всё же нет?

Posted 7 февраля, 10:23
Published 7 февраля, 10:23
Modified 7 февраля, 10:23
Updated 7 февраля, 10:23
Первым оказался проект жилищного комплекса «Русские сезоны», который построят на левом и правом берегах Везёлки в самом центре Белгорода. Окончательный вариант МКД пока не известен, поскольку власти хотят как минимум уменьшить количество этажей.
Здание по улице Чапаева, 21 в Белгороде хотят отремонтировать, чтобы затем разместить там министерства. Пока же, по словам губернатора, зданий для размещения правительства не хватает.
«В данный момент большие затраты идут на аренду помещений, например, у министерства здравоохранения и министерства спорта», — уточнил глава региона.
Предполагается, что вариант с реконструкцией недостроя на Чапаева может решить существующую проблему.
Никаких новых уточнений по поводу здания глава региона не сообщил, но отметил, что пока такой вариант его использования только рассматривается и не выходил за рамки проекта.
Напомним, что на Чапаева находится печально известный недострой. Заявлялось, что туда могут переехать 23 министерства и ведомства. Проектные работы планируют завершить уже в 2025 году, а начать строительство — после лета.
Кроме того, в Новом Осколе разместят новый жилой комплекс минимум на 230 квартир, который будет вблизи всех важных соцобъектов, а в Разумном Белгородского района построят дома для многодетных семей и тех, кто потерял своё жильё при обстрелах.