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Posted 7 февраля, 10:23

Published 7 февраля, 10:23

Modified 7 февраля, 10:23

Updated 7 февраля, 10:23

Фото с заседания

Разместят в недострое на Чапаева белгородские министерства или всё же нет?

7 февраля 2025, 10:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова. Фото с заседания

Гладков прокомментировал продвижение проектных работ по недострою на Чапаева

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Новости Белгорода
В Белгородской области состоялось первое заседание архитектурно-градостроительного совета. Всего рассмотрели четыре проекта, сообщил Вячеслав Гладков.

Первым оказался проект жилищного комплекса «Русские сезоны», который построят на левом и правом берегах Везёлки в самом центре Белгорода. Окончательный вариант МКД пока не известен, поскольку власти хотят как минимум уменьшить количество этажей.

Проект ЖК «Русские сезоны»
Проект ЖК «Русские сезоны». Фото: страница Вячеслава Гладкова

Здание по улице Чапаева, 21 в Белгороде хотят отремонтировать, чтобы затем разместить там министерства. Пока же, по словам губернатора, зданий для размещения правительства не хватает.

«В данный момент большие затраты идут на аренду помещений, например, у министерства здравоохранения и министерства спорта», — уточнил глава региона.

Предполагается, что вариант с реконструкцией недостроя на Чапаева может решить существующую проблему.

Никаких новых уточнений по поводу здания глава региона не сообщил, но отметил, что пока такой вариант его использования только рассматривается и не выходил за рамки проекта.

Проект, рассмотренный на архсовете
Проект, рассмотренный на архсовете. Фото: страница Вячеслава Гладкова

Напомним, что на Чапаева находится печально известный недострой. Заявлялось, что туда могут переехать 23 министерства и ведомства. Проектные работы планируют завершить уже в 2025 году, а начать строительство — после лета.

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Кроме того, в Новом Осколе разместят новый жилой комплекс минимум на 230 квартир, который будет вблизи всех важных соцобъектов, а в Разумном Белгородского района построят дома для многодетных семей и тех, кто потерял своё жильё при обстрелах.

ЖК в Новом Осколе
Дома в Разумном
ЖК в Новом Осколе. Фото: странциа Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Проекты#Новости Белгорода#Белгород#Недострой
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