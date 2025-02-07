Приведёт ли необычайно тёплая зима к аномально жаркому лету? Прогноз синоптика

Posted 7 февраля, 11:09
Published 7 февраля, 11:09
Modified 7 февраля, 11:09
Updated 7 февраля, 11:09
По мнению метеоролога, определить сейчас, какой будет погода летом, крайне трудно. Однако точность прогноза всё равно может достигать 75%, пишут «Брянские новости».
Так, предполагается, что сильной жары в летний сезон 2025 года не предвидится. Столбик термометра с высокой вероятностью будет останавливаться на нейтральных отметках в дневное время, а в ночное опускаться ближе к нулю — до +10 или +15. Днём же температура редко будет превышать +25.
В то же время сильно тёплая зима грозит сухими весной и летом. Поэтому осадки, если и будут, то нечасто.