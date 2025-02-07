bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 11:09

Published 7 февраля, 11:09

Modified 7 февраля, 11:09

Updated 7 февраля, 11:09

Белгородцы после тёплой зимы будут страдать от летней жары?

Приведёт ли необычайно тёплая зима к аномально жаркому лету? Прогноз синоптика

7 февраля 2025, 11:09
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы после тёплой зимы будут страдать от летней жары?

Ведущий специалист «Фобоса» Тишковец дал прогноз на предстоящее лето

Сюжет
Погода
При этом синоптик уточнил, что точно предсказать в феврале, какой погода будет летом, затруднительно.

По мнению метеоролога, определить сейчас, какой будет погода летом, крайне трудно. Однако точность прогноза всё равно может достигать 75%, пишут «Брянские новости».

Так, предполагается, что сильной жары в летний сезон 2025 года не предвидится. Столбик термометра с высокой вероятностью будет останавливаться на нейтральных отметках в дневное время, а в ночное опускаться ближе к нулю — до +10 или +15. Днём же температура редко будет превышать +25.

В то же время сильно тёплая зима грозит сухими весной и летом. Поэтому осадки, если и будут, то нечасто.

Мороз крепчает, но без снега: зимняя погода задержится в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Москве 12 лет получал пенсию своего покойного тестя-белгородцаВ соседнем с Белгородской областью регионе впервые за 36 лет выявили опасную болезньПять лет колонии и запрет на ведение сайтов: суд утвердил наказание за фейки о ВС РФ
#Александра Склярова#Общество#Погода#Жара#Лето
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика