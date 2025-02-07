Приведёт ли необычайно тёплая зима к аномально жаркому лету? Прогноз синоптика

Так, предполагается, что сильной жары в летний сезон 2025 года не предвидится. Столбик термометра с высокой вероятностью будет останавливаться на нейтральных отметках в дневное время, а в ночное опускаться ближе к нулю — до +10 или +15. Днём же температура редко будет превышать +25.