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Posted 7 февраля, 17:55

Published 7 февраля, 17:55

Modified 7 февраля, 17:55

Updated 7 февраля, 17:55

Правительство Тульской области задокументировало сотрудничество с Почтой России

Правительство Тульской области задокументировало сотрудничество с Почтой России

7 февраля 2025, 17:55
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области.
Губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым и генеральным директором «Почты России» Михаилом Волковым подписано соглашение о дальнейшей совместной работе на четыре года. В документе зафиксированы конкретные инициативы, которые общими усилиями будут реализовывать областные власти и компания.

Как сообщает newizv.ru, соглашение устанавливает приоритеты совместной работы администрации Тульской области и главного почтового оператора страны. Предполагается продолжать модернизацию почтовых отделений, повышать доступность и качество услуг почтовой связи, содействовать масштабированию современных технологий.

Генеральный директор «Почты России» Михаил Волков заявил, что работа с региональным руководством помогает выстраивать функционирование такого социального института, как почта, на местах, ведь обе стороны стараются реализовать общее дело, трудятся для граждан. Волков рассказал, что встреча с губернатором Тульской области помогла доработать соглашение, включив в него конкретные совместные шаги по модернизации работы почты в пределах региона. Акцент был сделан на развитии «Почты России» в сельской местности, где в отделениях люди получают не только традиционные почтовые, но и финансовые и социальные услуги. Волков отметил, что приоритеты работы сотрудничающих сторон совпадают.

Он дал обещание, что двусторонняя работа по озвученным в рамках встречи и прописанным в соглашении направлениям продолжится.

В целях реализации поручения российского президента от 11.09.2021 № Пр-1703 за три года в Тульской области «Почта России» обновила 33 отделения. Итогом проделанной работы стало открытие современных офисов в сельских населенных пунктах региона, где теперь около 60 тысячам пользователей доступны современные сервисы. Помимо распространенных почтовых и финансовых услуг в таких офисах клиентам доступны медицинские бытовые приборы для самостоятельного измерения показателей здоровья. Благодаря воплощению программы модернизации в Тульской области впервые начали строиться быстровозводимые почтовые отделения. Почта на селе продолжит обновляться и в наступившем году.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев отметил, что администрация региона открыта к сотрудничеству с «Почтой России». Теперь реформы и преобразования почтовой службы начнут интегрировать в мероприятия региональной программы «Наш район», помогающей ликвидировать локальные проблемы в муниципалитетах. Принятые меры направлены на повышение качества оказываемых услуг почты, сокращение жалоб от населения.

На сегодняшний день в Тульской области открыто 471 стационарное почтовое отделение, из которых 146 — городских и 325 — сельских. Почта в регионе запускает в работу современные цифровые сервисы, внедряет удобные для потребителей услуги. Согласно новым правилам, посылки можно получать по QR-коду или в почтоматах, также в отделениях организованы зоны самообслуживания. Как и в предыдущие годы, на почте востребованы и традиционные услуги. В течение прошлого года в регионе обработали примерно 20 млн единиц письменной корреспонденции, около 3,5 млн различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, полученных через почту, достигло 3 млн.

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