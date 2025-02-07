Правительство Тульской области задокументировало сотрудничество с Почтой России

На сегодняшний день в Тульской области открыто 471 стационарное почтовое отделение, из которых 146 — городских и 325 — сельских. Почта в регионе запускает в работу современные цифровые сервисы, внедряет удобные для потребителей услуги. Согласно новым правилам, посылки можно получать по QR-коду или в почтоматах, также в отделениях организованы зоны самообслуживания. Как и в предыдущие годы, на почте востребованы и традиционные услуги. В течение прошлого года в регионе обработали примерно 20 млн единиц письменной корреспонденции, около 3,5 млн различных платежей. Количество пенсий, пособий и единовременных социальных выплат, полученных через почту, достигло 3 млн.