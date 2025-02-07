Появилось видео страшного ДТП в Белгороде, в котором погибли медики скорой помощи

Posted 7 февраля, 09:01
Published 7 февраля, 09:01
Modified 7 февраля, 09:01
Updated 7 февраля, 09:01
В Белгороде в страшном ДТП погибли фельдшеры скорой помощи. Авария произошла минувшей ночью в центре города.
ДТП попало на видео очевидцев. На записи видно, что в карету скорой помощи на высокой скорости въезжает легковой автомобиль. Ранее в УМВД сообщали, что BMW проехал на красный.
В страшной аварии погибли медики Ольга Любимова и Марина Паровышник. Пострадали четыре человека: двое водителей и двое пассажиров BMW.
Возбуждено уголовное дело.