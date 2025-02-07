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Posted 7 февраля, 09:01

Published 7 февраля, 09:01

Modified 7 февраля, 09:01

Updated 7 февраля, 09:01

Последствия страшного ДТП со скорой в Белгороде

Появилось видео страшного ДТП в Белгороде, в котором погибли медики скорой помощи

7 февраля 2025, 09:01
Фото: «Просто Михаил Шебекино». Последствия страшного ДТП со скорой в Белгороде

Момент смертельного ДТП со скорой в Белгороде попал на видео

Сюжет
Новости Белгорода
Минувшей ночью в центре Белгорода столкнулись BMW и машина скорой помощи. Авария попала на видео.

В Белгороде в страшном ДТП погибли фельдшеры скорой помощи. Авария произошла минувшей ночью в центре города.

ДТП попало на видео очевидцев. На записи видно, что в карету скорой помощи на высокой скорости въезжает легковой автомобиль. Ранее в УМВД сообщали, что BMW проехал на красный.

В страшной аварии погибли медики Ольга Любимова и Марина Паровышник. Пострадали четыре человека: двое водителей и двое пассажиров BMW.

Возбуждено уголовное дело.

Видео: «Просто Михаил Шебекино». Момент столкновения BMW с машиной скорой помощи в Белгороде
Ночью в центре Белгорода произошло смертельное ДТП с машиной скорой помощи
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#Инна Рогова#Видео#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород
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