Озвучена сумма ущерба белгородскому бизнесу из-за обстрелов с начала СВО

Posted 7 февраля, 13:22
Published 7 февраля, 13:22
Modified 7 февраля, 13:22
Updated 7 февраля, 13:22
За три года от обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадали многие предприниматели. Бизнес в общей сложности понёс потери в размере 11,1 млрд рублей. И это не единственная проблема: в нынешних реалиях пришлось искать пути решения новых задач.
По словам главы минэкономразвития региона Максима Гусева, пострадавшему бизнесу оказали поддержку в 6 млрд рублей. Такая помощь помогла сохранить положение экономики области и не уйти в регресс. В общем производство оценивается на уровне 103,6%.
Удалось помочь и малому бизнесу, которого за минувший год стало больше на 800 единиц, что в свою очередь увеличило количество работников на 4%.