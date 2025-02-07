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Posted 7 февраля, 13:22

Published 7 февраля, 13:22

Modified 7 февраля, 13:22

Updated 7 февраля, 13:22

Названа сумма ущерба белгородским предприятиям от обстрелов

Озвучена сумма ущерба белгородскому бизнесу из-за обстрелов с начала СВО

7 февраля 2025, 13:22
Фото: Изображение Midjourney. Названа сумма ущерба белгородским предприятиям от обстрелов
Сюжет
Обстрел
За время СВО многие предприятия понесли немалый ущерб, однако господдержка, заявляет РБК белгородский министр, помогла облегчить процесс восстановления бизнеса.

За три года от обстрелов ВСУ в Белгородской области пострадали многие предприниматели. Бизнес в общей сложности понёс потери в размере 11,1 млрд рублей. И это не единственная проблема: в нынешних реалиях пришлось искать пути решения новых задач.

По словам главы минэкономразвития региона Максима Гусева, пострадавшему бизнесу оказали поддержку в 6 млрд рублей. Такая помощь помогла сохранить положение экономики области и не уйти в регресс. В общем производство оценивается на уровне 103,6%.

Удалось помочь и малому бизнесу, которого за минувший год стало больше на 800 единиц, что в свою очередь увеличило количество работников на 4%.

Гусев: «Все меры поддержки предпринимателям оказать невозможно»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Предприниматели#Ущерб#Белгород#Обстрел#Белгородский бизнес#Максим Гусев
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