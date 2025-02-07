Опубликовано полное видео ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры скорой помощи

Posted 7 февраля, 12:02
Published 7 февраля, 12:02
Modified 7 февраля, 12:02
Updated 7 февраля, 12:02
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как на высокой скорости в Белгороде минувшей ночью промчался BMW и как в итоге иномарка врезалась в карету скорой помощи. Машины въехали в стену и опору ЛЭП от столкновения.
Смертельная авария произошла в районе двух часов ночи. Столкновение случилось на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова.
Погибли фельдшеры скорой помощи Ольга Любимова и Марина Паровышник. Водитель машины скорой помощи пострадал.
В больницу попали и три человека, находившиеся в BMW. Ранее некоторые источники сообщили, что в иномарке якобы мог быть детский тренер ММА из Мурманской области. Официального подтверждения этой информации не было.
После случившейся аварии возбуждено уголовное дело.