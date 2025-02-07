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Posted 7 февраля, 12:02

Published 7 февраля, 12:02

Modified 7 февраля, 12:02

Updated 7 февраля, 12:02

ДТП со скорой в Белгороде попало на видео

Опубликовано полное видео ДТП в Белгороде, в котором погибли фельдшеры скорой помощи

7 февраля 2025, 12:02
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1». ДТП со скорой в Белгороде попало на видео
Сюжет
Новости Белгорода
На кадрах видно, как легковушка проносится по центру города на высокой скорости.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как на высокой скорости в Белгороде минувшей ночью промчался BMW и как в итоге иномарка врезалась в карету скорой помощи. Машины въехали в стену и опору ЛЭП от столкновения.

Смертельная авария произошла в районе двух часов ночи. Столкновение случилось на перекрёстке проспекта Славы и улицы Попова.

Погибли фельдшеры скорой помощи Ольга Любимова и Марина Паровышник. Водитель машины скорой помощи пострадал.

В больницу попали и три человека, находившиеся в BMW. Ранее некоторые источники сообщили, что в иномарке якобы мог быть детский тренер ММА из Мурманской области. Официального подтверждения этой информации не было.

После случившейся аварии возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram-канал «Белгород № 1». ДТП со скорой в Белгороде
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