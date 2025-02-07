Новый пятизвёздочный отель под премиальным брендом может появиться в Белгороде

Posted 7 февраля, 07:39
Published 7 февраля, 07:39
Modified 7 февраля, 07:41
Updated 7 февраля, 07:41
Пятизвёздочный отель под премиальным брендом Enzo может появиться в Белгороде, пишет «Коммерсант-Черноземье». Управляющей компанией нового объекта планирует стать Zont Hotel Group.
Площадь отеля может составить 6–7,5 тыс. кв. м. Однако где именно он появится, пока не известно. Не сообщается и о примерных сроках открытия.
Известно, что инвестиции в возведение отеля в Белгороде могут составить 5 млрд рублей. Предполагается, что строительством займутся сами инвесторы — владельцы участков.
Ранее стало известно, что новая гостиница появится и в строящемся Белом квартале в центре Белгорода. Предполагается, что её начнут строить в конце 2025 года. Площадь гостиницы составит 2,9 тыс. кв. м.