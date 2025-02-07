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Posted 7 февраля, 07:39

Published 7 февраля, 07:39

Modified 7 февраля, 07:41

Updated 7 февраля, 07:41

Новый отель может появиться в Белгороде

Новый пятизвёздочный отель под премиальным брендом может появиться в Белгороде

7 февраля 2025, 07:39
Фото: 1MI. Новый отель может появиться в Белгороде

В Белгороде хотят построить новый пятизвёздочный отель

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Новости Белгорода
Управляющей компаний отеля планирует стать Zont Hotel Group. Сроки открытия и место расположения не раскрываются.

Пятизвёздочный отель под премиальным брендом Enzo может появиться в Белгороде, пишет «Коммерсант-Черноземье». Управляющей компанией нового объекта планирует стать Zont Hotel Group.

Площадь отеля может составить 6–7,5 тыс. кв. м. Однако где именно он появится, пока не известно. Не сообщается и о примерных сроках открытия.

Известно, что инвестиции в возведение отеля в Белгороде могут составить 5 млрд рублей. Предполагается, что строительством займутся сами инвесторы — владельцы участков.

Ранее стало известно, что новая гостиница появится и в строящемся Белом квартале в центре Белгорода. Предполагается, что её начнут строить в конце 2025 года. Площадь гостиницы составит 2,9 тыс. кв. м.

Кому принадлежат гостиницы Белгородской области
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